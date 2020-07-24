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Иммобиле оставил Роналду позади и мчит к рекорду. Лацио – Кальяри 2:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

А Милинкович-Савич мощным ударом сравнивает счет

Иммобиле оставил Роналду позади и мчит к рекорду. Лацио – Кальяри 2:1. Обзор матча и видео голов
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"Кальяри" открыл счет в матче после рикошета от защитника усилиями Джованни Симеоне, сына главного тренера "Атлетико", но Милинкович-Савич успешно разрядил свою пушку в ответ, а Иммобиле сыграл как настоящий форвард и перекинул голкипера гостей.

Сейчас в активе Чиро 31 гол в сезоне – если итальянец забьет еще 2 мяча, то станет самым результативным итальянским игроком в рамках одной кампании Серии А за всю историю. Лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду отстает от Иммобиле на 1 автограф. Главный тренер "орлов" Симоне Индзаги отметил, что команда постарается помочь своему нападающему.

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии "Лацио" – "Кальяри".

Рим. "Стадио Олимпико".

"Лацио" – "Кальяри" 2:1

Голы: Милинкович-Савич (47), Иммобиле (60) – Симеоне (45)

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В статье: Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Кальяри (Кальяри) Серия А Чемпионат Италии Лацио (Рим) Кальяри
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Источник:
Football Italia

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