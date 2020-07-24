Интер хочет обменять Перишича на Санчеса

"Интер" прорабатывает разные варианты, при которых сможет сохранить Алексиса Санчса в своем составе. По данным Calciomercato, "нерадзурри" намерены предложить "МЮ" обмен игроками. Итальянцы готовы отправить Ивана Перишича в Манчестер в обмен на чилийца.

Интересен ли хорват "МЮ", не сообщается. Перишич пока остается в составе "Баварии", за которую выступает на правах аренды. В конце августа вингер должен вернуться в "Интер". Антонио Конте не особо рассчитывает на игрока, поэтому "нерадзурри" постараются либо продать хорвата, либо включить в одну из трансферных сделок.

Ранее генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтверждал, что миланский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить Санчеса.