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Интер хочет обменять Перишича на Санчеса

Италия
(1 голосов)

Конте не рассчитывает на игрока

Интер хочет обменять Перишича на Санчеса
Новина українською

"Интер" прорабатывает разные варианты, при которых сможет сохранить Алексиса Санчса в своем составе. По данным Calciomercato, "нерадзурри" намерены предложить "МЮ" обмен игроками. Итальянцы готовы отправить Ивана Перишича в Манчестер в обмен на чилийца.

Интересен ли хорват "МЮ", не сообщается. Перишич пока остается в составе "Баварии", за которую выступает на правах аренды. В конце августа вингер должен вернуться в "Интер". Антонио Конте не особо рассчитывает на игрока, поэтому "нерадзурри" постараются либо продать хорвата, либо включить в одну из трансферных сделок.

Ранее генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта подтверждал, что миланский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить Санчеса.

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В статье: Алексис Санчес Иван Перишич Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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