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Дуглас Коста пропустит остаток сезона

Италия
(1 голосов)

У футболиста травма

Дуглас Коста пропустит остаток сезона
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Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста пропустит оставшиеся матчи команды в Серии А, сообщается на официальном сайте "бьянконери". Футболист получил повреждение правого бедра. Бразилец выбыл из строя на 2 недели.

Через 15 дней Коста пройдет повторное обследование. До того времени он будет недоступным для Маурицио Сарри. Это значит, что вингер пропустит оставшиеся 3 матча "Ювентуса" в Серии А. Бразилец также рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Этот поединок состоится 7 августа.

Коста в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что в подписании футболиста заинтересован "Манчестер Сити".

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Манчестер Сити
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