Один из лидеров Милана готов вернуться в Бундеслигу

Хакан Чалханоглу может покинуть "Милан". Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

26-летний полузащитник имеет еще год контракта с клубом, но пока что не видит перспектив. Наиболее вероятный вариант для него - переезд в Германию, где его хотят видеть "РБ Лейпциг" и "Герта".

После карантина Хакан показывает отличную игру. За это время он забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Благодаря этому Стефано Пиоли получил новый контракт, а "Милан" добыл семь побед.

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Отметим, что Чалханоглу уже играл в Германии, защищая цвета "Байера" и "Гамбурга".

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