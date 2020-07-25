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Потерянный шанс Малиновского. Милан - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча итальянской Серии А Милан - Аталанта, 24 июля 2020, итальянская Серия А

Потерянный шанс Малиновского. Милан - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Аталанта, которые встречались в 36-м туре чемпионата Италии. Счет открыл Чалханоглу на 14-й минуте великолепным ударом со штрафного, но почти сразу команда из Бергамо получила шанс выровнять положение - Малиновский заработал пенальти. Сам Руслан принялся его пробивать, но не смог переиграть Доннарумму. Впрочем, уже на 34-й минуте Сапата, как оказалось, установил окончательный счет. Аталанта - вторая, но Интер может обойти по итогам тура. Милан в настоящее время занимает шестую строчку.

Серия А. 36-й тур

Милан - Аталанта 1:1

Голы: Чалханоглу 14 - Сапата 34

На 26-й минуте Малиновский не реализовал пенальти

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Комментарии (1)
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trey222
25.07.2020 в 07:21
Эх Малина ,Малина такой шанс.
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