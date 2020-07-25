Италия
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Наполи заплатит за Осимхена рекордные 50+10 млн
"Партенопейцы" вскоре объявят о переходе
Форвард "Лилля" Виктор Осимхен в скором времени станет игроком "Наполи".
Клубы договорились о трансфере за 50 млн евро плюс 10 млн бонусов, сообщает журналист Николо Скира.
21-летний нигериец подпишет контракт сроком до 2025 года с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.
Осимхен забил 13 голов в 27 матчах Лиги 1.
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