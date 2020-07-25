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Наполи заплатит за Осимхена рекордные 50+10 млн

Италия
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"Партенопейцы" вскоре объявят о переходе

Наполи заплатит за Осимхена рекордные 50+10 млн
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Форвард "Лилля" Виктор Осимхен в скором времени станет игроком "Наполи".

Клубы договорились о трансфере за 50 млн евро плюс 10 млн бонусов, сообщает журналист Николо Скира.

21-летний нигериец подпишет контракт сроком до 2025 года с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

Осимхен забил 13 голов в 27 матчах Лиги 1.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лилль (Франция) Виктор Осимхен
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