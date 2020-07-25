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Ибрагимович: Я выдохся и моя карьера скоро закончится? Я только разминаюсь

Италия
(1 голосов)

Швед не собирается пока завершать карьеру игрока

Ибрагимович: Я выдохся и моя карьера скоро закончится? Я только разминаюсь
Новина українською

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал видео в своем твиттере.

"Вы думаете, что я выдохся, что моя карьера скоро закончится? Вы не знаете меня. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, так что поверить в себя самому. Некоторые хотели сломить меня, но сделали меня лишь сильнее. Другие хотели использовать меня, но сделали меня лишь умнее.

И я сейчас вы думаете, что я выдохся? Всем вам я могу сказать только одно – я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович, и я только разминаюсь", – сказал шведский нападающий.

В текущем сезоне Серии А Ибра провел 16 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
25.07.2020 в 18:57
Красава. Украсил бы любой клуб мега лиги современности - УПЛ !!!! Успехов и игрового долголетия, Ибра !!!
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absurdlight (Kiev)
25.07.2020 в 19:00
УПЛ? Ух, как рада была бы Монзуль))
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absurdlight (Kiev)
25.07.2020 в 18:56
Златан
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absurdlight (Kiev)
25.07.2020 в 18:57
Но его не упрекнуть
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