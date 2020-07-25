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Ибрагимович: Я выдохся и моя карьера скоро закончится? Я только разминаюсь
Швед не собирается пока завершать карьеру игрока
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал видео в своем твиттере.
"Вы думаете, что я выдохся, что моя карьера скоро закончится? Вы не знаете меня. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, так что поверить в себя самому. Некоторые хотели сломить меня, но сделали меня лишь сильнее. Другие хотели использовать меня, но сделали меня лишь умнее.
И я сейчас вы думаете, что я выдохся? Всем вам я могу сказать только одно – я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович, и я только разминаюсь", – сказал шведский нападающий.
В текущем сезоне Серии А Ибра провел 16 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.
I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020