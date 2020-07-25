Ибрагимович: Я выдохся и моя карьера скоро закончится? Я только разминаюсь

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал видео в своем твиттере.

"Вы думаете, что я выдохся, что моя карьера скоро закончится? Вы не знаете меня. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, так что поверить в себя самому. Некоторые хотели сломить меня, но сделали меня лишь сильнее. Другие хотели использовать меня, но сделали меня лишь умнее.

И я сейчас вы думаете, что я выдохся? Всем вам я могу сказать только одно – я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович, и я только разминаюсь", – сказал шведский нападающий.