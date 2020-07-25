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В сети появились фото домашней формы Ювентуса на сезон 2020/21
Бело-черная с золотыми вставками
Footy Headlines опубликовал фото новой домашней формы туринского "Ювентуса" на следующий сезон.
Adidas все так же будет украшать форму "старой синьоры" в качестве технического спонсора.
Футболка "зебр" выполнена в традиоцонном стиле - белый фон с черными полосами. Также на форме есть золотые вставки.
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Источник:Footy Headlines
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 20:22
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FC Energy (Новая Каховка)
25.07.2020 в 19:57
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simargl (Чернигов)
25.07.2020 в 19:32
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