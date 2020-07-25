В сети появились фото домашней формы Ювентуса на сезон 2020/21

Footy Headlines опубликовал фото новой домашней формы туринского "Ювентуса" на следующий сезон.

Adidas все так же будет украшать форму "старой синьоры" в качестве технического спонсора.

Футболка "зебр" выполнена в традиоцонном стиле - белый фон с черными полосами. Также на форме есть золотые вставки.