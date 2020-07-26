Экс-форвард Сити, Ливерпуля и Челси может пополнить ряды новичка Серии А

Президент "Беневенто" Оресте Вигорито подтвердил информацию о том, что клуб намерен подписать экс-форварда "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Дэниэла Старриджа.

"Переход Старриджа был бы честью для любой итальянской команды", – сказал Вигорито.

По данным Daily Mail, Старридж стал приоритетом для "Беневенто" после того, как Лоик Реми не сумел пройти медосмотр.

Последним клубом Старриджа был "Трабзонспор", который он покинул в марте.

"Беневенто" под руководством Филиппо Индзаги уже гарантировал себе выход в Серию А.