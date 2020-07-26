  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Экс-форвард Сити, Ливерпуля и Челси может пополнить ряды новичка Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард Сити, Ливерпуля и Челси может пополнить ряды новичка Серии А

Италия
(1 голосов)

Дэн Старридж может переехать в Италию

Экс-форвард Сити, Ливерпуля и Челси может пополнить ряды новичка Серии А
Новина українською

Президент "Беневенто" Оресте Вигорито подтвердил информацию о том, что клуб намерен подписать экс-форварда "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" Дэниэла Старриджа.

"Переход Старриджа был бы честью для любой итальянской команды", – сказал Вигорито.

По данным Daily Mail, Старридж стал приоритетом для "Беневенто" после того, как Лоик Реми не сумел пройти медосмотр.

Последним клубом Старриджа был "Трабзонспор", который он покинул в марте.

"Беневенто" под руководством Филиппо Индзаги уже гарантировал себе выход в Серию А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэниэл Старридж Беневенто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...