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Сарри может стать самым возрастным тренером, выигравшим Серию А

Италия
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Маурицио идет 62-й год

Сарри может стать самым возрастным тренером, выигравшим Серию А
Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри может стать самым возрастным специалистом, которому удалось выиграть чемпионат Италии.

Если "Юве" добудет Скудетто, то Сарри выиграет данный трофей в возрасте 61 года и 6 месяцев, что будет является рекордом турнира. Для гарантирования титула "Ювентусу" необходимо обыграть "Сампдорию" в сегодняшнем матче 36-го тура Серии А.

На данный момент самым пожилым тренером-победителем Серии А является Нильс Лидхольм, который в 1983 году выиграл Скудетто вместе с "Ромой" в возрасте 60 лет и 7 месяцев.

В копилке Сарри лишь один трофей – победа в Лиге Европы с "Челси".

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В статье: Ювентус (Турин) Маурицио Сарри
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