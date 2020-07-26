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Бенфика ведет переговоры с Миланом по Халиловичу
24-летний хорват не смог себя показать в Италии
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что атакующий полузащитник "Милана" Ален Халилович близок к переходу в "Бенфику".
Руководство "орлов" уже ведет переговоры с боссами "дьяволов" о трансфере хавбека. Контракт игрока с "россонери" рассчитан до конца сезона 2020/21.
Хорват провел прошедший сезон в "Херенвене" на правах аренды. В прошлом сезоне Эредивизи 24 летний Халилович провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
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Источник:gianlucadimarzio.com
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