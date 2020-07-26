Бенфика ведет переговоры с Миланом по Халиловичу

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что атакующий полузащитник "Милана" Ален Халилович близок к переходу в "Бенфику".

Руководство "орлов" уже ведет переговоры с боссами "дьяволов" о трансфере хавбека. Контракт игрока с "россонери" рассчитан до конца сезона 2020/21.

Хорват провел прошедший сезон в "Херенвене" на правах аренды. В прошлом сезоне Эредивизи 24 летний Халилович провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.