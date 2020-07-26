Серия А. Лечче всё ближе к вылету

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лечче" 3:2

Голы: Паласио 2, Сориано 5, Барроу 90+3 - Манкозу 45+2, Фалько 66

"Болонья": Скорупски, Мбайе, Данило, Денсвил, Дайкс (Крейчи 57), Медель, Сванберг (Поли 57), Сков-Ольсен (Орсолини 57), Сориано (Сантандер 79), Барроу, Паласио (Сансоне 70)

"Лечче": Габриэль, Делль'Орко, Лучиони, Пас (Меккарьелло 80), Донати (Рисполи 60), Манкозу, Тахцидис (Петриччионе 60), Барак, Фалько, Сапонара (Майер 60), Лападула

Предупреждения: Паласио 43 - Рисполи 90+7

Поражение в прямой битве против вылета от "Дженоа" не полностью потопило "Лечче". Его календарь гораздо легче - "Брешия", "Болонья", "Удинезе" против Генуэзского дерби, "Интера" и "Сассуоло". "Дженоа" уже уступила "Интеру" вчера. А "Болонье" не за что играть, она не побеждала в последних пяти матчах. С другой стороны, после таких поражений как 1:5 в Милане главный тренер Синиша Михайлович неизменно накручивает команду на борьбу. Она уже поборолась с "Аталантой", до 1:5 переиграла "Интер" и чуть не переиграла "Наполи". Она просто сильнее. Особенно такой обороны "волков".

Перед матчем Михайлович немало жаловался на жару и пустые трибуны, лишающие его эмоций и изменяющие футбол до неузнаваемости. Судя по дебюту этого матча, эмоциональный серб явно лукавил. Ведь его команда обрушила великолепный футбол на соперника. За первые 14 минут она нанесла восемь ударов по воротам. Паласио замкнул пас пяткой Барроу, несмотря на плотную опеку обоих защитниками. Сориано в контратаке отлично пробил с 20-ти метров. И далее "Болонья" вроде бы оборонялась, но могла забить почти в каждой контратаке. Скова-Ольсена и Барроу остановил вратарь, Муса попадал в стойку...

"Лечче" боролся. Даже под давлением он комбинировал и кое-что организовывал. Фалько чуть не закрутил издали в угол, Лападула чуть не попал из центра штрафной, защитники выбили несколько опасных мячей. И в итоге удалось забить. Весьма комично. Паласио зажёг свечу, Скорупски столкнулся со своим же защитником, затем отбил удар прямо на Манкозу, и тот занёс мяч в ворота грудью. В начале второго тайма Фалько поразил перекладину. А попытки "Болоньи" держать мяч чуть не обернулись пропущенным в контратаке от того же Манкозу. Правда, удар был несложным для Скорупски. Как и Лападулы головой.

Тем не менее, гол казался близким и вполне заслуженным. И он пришёл. Фалько сместился с фланга в стиле Арьена Роббена и забил. Разве что пробивал не в дальнюю "девятку", а в район ближней. Лишь после этого "Болонья" начала атаковать, а не просто держать мяч подальше от своих ворот. Без огня, казалось, уже потерянного. Контратаки "Лечче" были более опасными, в одной из них Крейчи пришлось тащить мяч с линии ворот. Однако на 93-eй минуте "Болонья" устроила свою контратаку. Соперник провалился настолько, что забивать могли трое. Барроу забил заслуженный им гол.

Уже в который раз в сезоне "Лечче" проваливается в решающие минуты. На этот раз - в первые и последние. Его оборона просто смешна. С такой нечего делать в Серии А. А атака не реализовала то, что должна была. Потому отставание от "Дженоа" составляет всё те же четыре очка. За два тура до финиша отыграть их команде Евгения Шахова (остался в запасе) будет крайне сложно.