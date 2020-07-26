Голевые успехи Чиро. Иммобиле установил сразу два рекорда в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде разгромило "Верону" 5:1.

Хет-трик на свой счет в этом поединке записал форвард "орлов" Чиро Иммобиле. На 45-й минуте нападающий реализовал 11-метровый удар. На 83-й минуте Иммобиле забил уже с игры, а в компенсированное время реализовал еще один пенальти.

Два забитых пенальти в матче с "Вероной" позволили 30-летнему Чиро побить рекорд Серии А по голам с точки - у Иммобиле 14 реализованных пенальти.

В нынешнем сезоне Серии А Чиро забил 34 гола в 35 матчах. Иммобиле опережает форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на 3 забитых мяча в гонке бомбардиров итальянского первенства. К тому же итальянский нападающий догнал Левандовски из мюнхенской "Баварии" в борьбе за "Золотую бутсу" - у Роберта также 34 гола, но у поляка на 4 матча меньше сыграно в чемпионате.

Также, благодаря этому хет-трику, форвард "Лацио" стал первым итальянцем в истории Серии А, которому покорилась отметка в 34 гола за сезон чемпионата Италии.