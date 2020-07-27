Серия А. Ювентус - Сампдория 2:0. Маленький щит на воротах своей крепости

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Сампдория" 2:0

Голы: Криштиану Роналду 45+6, Бернардески 66

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду 88 (перекладина)

"Ювентус": Щесны, Данило (Бернардески 29), Де Лихт (Ругани 78), Бонуччи, Сандро, Рабио, Пьянич (Бентанкур 78), Матюиди, Куадрадо, Дибала (Игуаин 40), Криштиану Роналду

"Сампдория": Аудеро, Шабо (Лерис 22), Тонелли, Йошида, Ауджелло, Торсби, Линетти, Янкто (Габбьядини 73), Депаоли, Рамирес (Марони 90+1), Квальярелла

Предупреждения: Пьянич 45+2, Бернардески 60, Куадрадо 80, Рабио 86 - Рамирес 45, Торсби 45+2, Тонелли 45+6, Депаоли 88

Удаление: Торсби 77 (вторая жёлтая)

Первый матчбол сезона в Удине "Ювентус" упустил. Более того, он не побеждал в четырёх из пяти последних матчей. Пропустил 13 мячей в них (а всего в сезоне - 38), что меньше, чем лишь у вылетевших "Брешии" и СПАЛ. Потерял уже 18 очков с выигрышных ситуаций. Такая статистика очень беспокоила в преддверии матча против "Сампдории", в предыдущих шести набравшей на четыре очка больше, чем он. Впрочем, "Дории", в отличие от "Удинезе", уже ничего не нужно. А дома "Юве" совсем иной. 47 очков в 17-ти матчах с разницей мячей 43:14. Уже круглые и чемпионские 50.

В первые полчаса ничего нового от "Ювентуса" мы не увидели. 66 процентов владения мячом, но лишь один удар по воротам. Никакого присутствия в штрафной оппонента, ни мысли, ни скорости. А оппонент редко, но интересно выходил в атаку. Щесны взял удар головой Рамиреса. Более живая последняя 15-тиминутка тайма (точнее, 22-минутка) началась мощным ударом Квальяреллы издали и слабым - из центра штрафной. Лишь после этого и "Ювентус" вступил в игру, наконец-то ускорился, начал создавать комбинации. Но и тогда из пределов штрафной опасности не было никакой.

Тем не менее, чемпиону удалось забить гол в раздевалку. Травма и уход с поля Пауло Дибалы высвободили Бернардески и Рабио. Федерико проверил Аудеро мощным ударом с 18-ти метров, тот отбил. Адриен своими прорывами заработал два опаснейших штрафных. Второй Пьянич и Криштиану Роналду разыграли отлично. Босниец набросил в штрафную, неприкрытый португалец пробил низом в угол метров с 14-ти. И заявка на Скудетто уже после 36-го тура была сделана.

Учитывая все проблемы команды, решением вопроса гол вовсе не был. В начале второго тайма хитрый штрафной пришлось выбивать из ворот Щесны, Тонелли головой с углового немного не попал. Лишь постепенно "Юве" сумел отодвинуть игру от своих ворот. Роналду вышел на чужие по правой стороне. Аудеро отбил этот удар хорошо. А вот удар КР7 издали через шесть минут - плохо. И Бернардески наконец-то затолкал свой первый гол в сезоне. Квальярелла чуть не ответил сразу же ударом головой в упор. Щесны отлично вытащил. И в итоге впервые после восьми матчей не пропустил.

Семь очков над "Интером" за два тура до финиша сезона обеспечивают "бьянконери" девятое Скудетто подряд. А Маурицио Сарри в возрасте 61-го года становится самым возрастным тренером-чемпионом Италии. К нему и к команде гораздо больше вопросов, чем комплиментов. Но одно можно сказать точно. Что с болельщиками, что без них "Алльянц Стадиум" - настоящая крепость. Здесь чемпион почти всегда побеждал, причём восемь из десяти последних побед добыты с разрывом более одного мяча. На эту крепость он и прибил маленький щит Скудетто.