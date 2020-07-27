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Чемпионская. Ювентус - Сампдория 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ювентус - Сампдория, чемпионат Италии, 26 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча 36-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус победил Сампдорию и завоевал свой 36-й чемпионский титул. Стоит добавить, что это девятое золото Серии А подряд для Старой Синьоры. Криштиану Роналду забил свой 31-й гол за чемпионат, еще один мяч на счету Бернардески.
Серия А. 36-й тур
Ювентус - Сампдория 2:0
Голы: Роналду 45 + 7, Бернардески 67
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