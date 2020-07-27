Чемпионская. Ювентус - Сампдория 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 36-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус победил Сампдорию и завоевал свой 36-й чемпионский титул. Стоит добавить, что это девятое золото Серии А подряд для Старой Синьоры. Криштиану Роналду забил свой 31-й гол за чемпионат, еще один мяч на счету Бернардески.

Серия А. 36-й тур

Ювентус - Сампдория 2:0

Голы: Роналду 45 + 7, Бернардески 67