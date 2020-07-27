Отпраздновал с шампанским, сигаретой и пеной на голове. Сарри – самый возрастной триумфатор Серии А

Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри взял золото чемпионата Италии в 61 год. Итальянский специалист – самый возрастной триумфатор в истории турнира, об этом сообщает Opta.Цитирует тренера Football Italia:

"Эта победа – точно не была простой прогулкой в парке. Мы празднуем успех после трудной и напряженной борьбы. Я действительно пытался покинуть поле, так как понимал, что меня обольют водой – уйти не удалось".

"Дибала? У Пауло мышечное повреждение. Он и Роналду делают на поле разницу. С точки зрения организации "Ювентус" находится на вершине европейского футбола. Нельзя прийти в клуб и моментально его изменить. Я сказал ребятам, что если они выиграли со мной, то тогда они действительно хороши".

Куадрадо покрыл голову тренера пеной для бритья – Маурицио уже собирался закурить сигарету, но получил в руки бутылку шампанского и, конечно же, он не мог не хлебнуть игристого.

Maurizio Sarri with some postgame fun ???????? pic.twitter.com/dPfonaESbd — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020

К тому же этот трофей стал лишь вторым для Сарри, который до этого победил в Лиге Европы с лондонским "Челси". Отметим, что "Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. Клуб обновил рекорд по количеству побед подряд в европейских чемпионатах ТОП-5.