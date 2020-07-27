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Отпраздновал с шампанским, сигаретой и пеной на голове. Сарри – самый возрастной триумфатор Серии А
61-летний экс-банкир выиграл второй трофей в карьере
Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри взял золото чемпионата Италии в 61 год. Итальянский специалист – самый возрастной триумфатор в истории турнира, об этом сообщает Opta.Цитирует тренера Football Italia:
"Эта победа – точно не была простой прогулкой в парке. Мы празднуем успех после трудной и напряженной борьбы. Я действительно пытался покинуть поле, так как понимал, что меня обольют водой – уйти не удалось".
"Дибала? У Пауло мышечное повреждение. Он и Роналду делают на поле разницу. С точки зрения организации "Ювентус" находится на вершине европейского футбола. Нельзя прийти в клуб и моментально его изменить. Я сказал ребятам, что если они выиграли со мной, то тогда они действительно хороши".
61 - Maurizio #Sarri Is the oldest manager to have won the Serie A in single round. Climb.#SerieA #JuveSamp #JuveSampdoria pic.twitter.com/Ew3uzWugJF— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 26, 2020
Куадрадо покрыл голову тренера пеной для бритья – Маурицио уже собирался закурить сигарету, но получил в руки бутылку шампанского и, конечно же, он не мог не хлебнуть игристого.
Sorry coach! ????❤️#Stron9er #LiveAhead pic.twitter.com/uy9qLrXqyD— JuventusFC (#Stron9er ????????????????????????????????????) (@juventusfcen) July 26, 2020
Maurizio Sarri with some postgame fun ???????? pic.twitter.com/dPfonaESbd— ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020
К тому же этот трофей стал лишь вторым для Сарри, который до этого победил в Лиге Европы с лондонским "Челси". Отметим, что "Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд. Клуб обновил рекорд по количеству побед подряд в европейских чемпионатах ТОП-5.