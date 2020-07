"Вот, держи, ты это заслужил". Сарри передал Щенсны зажженную сигарету во время интервью

Туринский "Ювентус" за два тура до финиша стал триумфатором итальянской Серии А. В 36-м туре "бьянконери" обыграли "Сампдорию" со счетом 2:0 и набрали 83 очка. Туринцы опережают ближайшего преследователя, миланский "Интер", на 7 зачетных пунктов.

После матча алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри давал интервью журналистам в прямом эфире Sky Sport Italia с зажженной сигаретой в руке. Мимо проходил Войцех Щенсны – видимо, Сарри понял, что не слишком культурно курить перед репортерами, и решил передать сигарету польскому голкиперу:

Wojciech Szczęsny handing Maurizio Sarri a lit cigarette during an interview, saying “you deserve it” ???? pic.twitter.com/u3v6JHD1Fs