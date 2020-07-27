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"Вот, держи, ты это заслужил". Сарри передал Щенсны зажженную сигарету во время интервью
Войцех тоже любит покурить
Туринский "Ювентус" за два тура до финиша стал триумфатором итальянской Серии А. В 36-м туре "бьянконери" обыграли "Сампдорию" со счетом 2:0 и набрали 83 очка. Туринцы опережают ближайшего преследователя, миланский "Интер", на 7 зачетных пунктов.
После матча алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри давал интервью журналистам в прямом эфире Sky Sport Italia с зажженной сигаретой в руке. Мимо проходил Войцех Щенсны – видимо, Сарри понял, что не слишком культурно курить перед репортерами, и решил передать сигарету польскому голкиперу:
"Вот, держи, ты заслужил это".
Wojciech Szczęsny handing Maurizio Sarri a lit cigarette during an interview, saying “you deserve it” ???? pic.twitter.com/u3v6JHD1Fs— LDN (@LDNFootbalI) July 26, 2020
Ранее Щенсны рассказывал о том, как Арсен Венгер поймал его за курением во времена карьеры в Англии.