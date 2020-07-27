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"Вот, держи, ты это заслужил". Сарри передал Щенсны зажженную сигарету во время интервью

Италия
(3 голосов)

Войцех тоже любит покурить

"Вот, держи, ты это заслужил". Сарри передал Щенсны зажженную сигарету во время интервью
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Туринский "Ювентус" за два тура до финиша стал триумфатором итальянской Серии А. В 36-м туре "бьянконери" обыграли "Сампдорию" со счетом 2:0 и набрали 83 очка. Туринцы опережают ближайшего преследователя, миланский "Интер", на 7 зачетных пунктов.

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После матча алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри давал интервью журналистам в прямом эфире Sky Sport Italia с зажженной сигаретой в руке. Мимо проходил Войцех Щенсны – видимо, Сарри понял, что не слишком культурно курить перед репортерами, и решил передать сигарету польскому голкиперу:

"Вот, держи, ты заслужил это".

Ранее Щенсны рассказывал о том, как Арсен Венгер поймал его за курением во времена карьеры в Англии.

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В статье: Ювентус (Турин) Войцех Щенсны Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
27.07.2020 в 11:45
Ну скинул ему сижку , шо тут такого ) только не понятно кому , по руке определили ?)))
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