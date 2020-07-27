Скудетто Ювентуса и другие убийцы интриги. Итоги 36-го тура Серии А

Милан - Аталанта 1:1

Брешия - Парма 1:2

Дженоа - Интер 0:3

Наполи - Сассуоло 2:0

Болонья - Лечче 3:2

Кальяри - Удинезе 0:1

Эллас Верона - Лацио 1:5

Рома - Фиорентина 2:1

СПАЛ - Торино 1:1

Ювентус - Сампдория 2:0

В 36-ом туре "Ювентус" наконец-то оформил девятое Скудетто подряд. Причём довольно спокойно, как и следует. Его уже бывшие преследователи также довольны, добыли хорошие результаты и собираются бороться за второе место до последнего. А вот за пятое борьба вряд ли будет - проснувшаяся "Рома" набрала отличный темп. Вряд ли выживет до последнего тура и борьба за выживание.

Путь чемпиона

"Ювентус" - чемпион. За два тура до окончания сезона. Маурицио Сарри - наиболее возрастной чемпион Италии в истории. Несмотря на все проблемы. Несмотря на худшую оборону какого-либо чемпиона Италии с сезона 1960/61 - 38 пропущенных. Из них 13 - в шести июльских матчах, в которых больше пропустили лишь "Брешия" и СПАЛ. Несмотря на все вопросы к игре. Матч против "Сампдории" он выиграл по классическому алгоритму чемпиона. Не разгромом, не героическим камбеком. А "сухой" победой на минимуме усилий. Оформившей блестящий домашний улов - 50 очков в 18-ти матчах с разницей мячей 45:14.

Встреча с "Дорией", набравшей в последних шести турах в полтора раза больше очков, чем "Юве", начиналась привычно слабо. 66-ю процентами владения мячом, но всего одним ударом по воротам Аудеро за первые 30 минут. Зато добавить и забить на этот раз удалось не во втором тайме, а на последних секундах первого. Пьянич и Криштиану Роналду разыграли отличный штрафной. Во втором тайме удалось выдержать давление соперника, перехватить инициативу, затем Бернардески очень вовремя забил свой первый гол в сезоне. И даже удалось впервые за восемь матчей не пропустить. Достойнейший путь оформить трофей.

Воспринимать что-то как само собой разумеющееся - наибольшая ложь в спорте. Сарри абсолютно прав. И потому он и его игроки заслуживают комплименты и поздравления.

Скромная сила

Первым ощущением от матча "Милан" - "Аталанта" было разочарование. Ведь после возобновления лиги эти команды - безоговорочно лучшие. Не проигрывали, потеряли лишь восемь очков в 19-ти матчах, забили в них 52 мяча. "Аталанта" с 95-ю голами уже за три тура до финиша обогнала всех в 21-ом веке. "Милан" впервые с 1965-го года забил как минимум два мяча в девяти матчах подряд. И такие команды, такие игроки как Златан Ибрагимович, Алехандро Гомес, Дуван Сапата выдают медленную чаще всего неопасную игру со всего лишь 1:1. С голами невероятным штрафным ударом и после двух ошибок подряд.

Впрочем, тренеры остались довольны и борьбой подопечных, и результатом. "Аталанта" очень устала, забила лишь трижды в последних трёх матчах, создаёт мало. Потому можно понять удовольствие Джан Пьеро Гасперини, боявшегося соперника. А "Милан" даже без таких важных игроков как Романьоли, Эрнандес и Беннасер не уступил в центре поля и ошибся в обороне лишь однажды. Сменщик Беннасера Билья провалился, но Франк Кесси сыграл за двоих. Сменщик Романьоли Габбия не прикрыл Сапату, но затем лишь добавлял. А Хакан Чалханоглу впервые за пять лет вышел на восемь голов в сезоне именно таким ударом.

Джанлуиджи Доннарумма, новый капитан "Милана", отбил пенальти и после матча удовлетворённо заявлял, что его команда знает, что делает. И за этими вроде бы простыми словами скрывается большая сила. А в силе "Аталанты", даже вконец вымотанной, нет никаких сомнений. В пятницу на "Сан Сиро" играли очень мощные команды.

AntiPazza Inter

Итак, Скудетто берут прежде всего "сухими" победами при минимуме усилий. Такую наконец-то удалось одержать "Интеру". Да ещё и над соперником, яростно борющимся против вылета и победившим в трёх из своих последних четырёх матчей. В Генуе "нерадзурри" выглядели AntiPazza - совершенно спокойными, уверенными в себе. Прежде всего - в обороне. Начали слабовато, но росли с каждой минутой, постепенно усиливали давление и опасность ударов. После гола идеально защищались (всего девять ударов соперника в матче, из них два - в створ), управляли игрой даже без мяча. И забили ещё в концовке.

Ромелу Лукаку сделал дубль и повторил рекорд по голам в гостях в первом сезоне - 15. Его гол головой утвердил "Интер" во главе рейтинга таких голов с 19-ю. Алексис Санчес уже с десятым очком по схеме "гол+пас" после возобновления лиги. Эти события не удивили. Зато удивил скачок одной из худших команд лиги по проходам соперника на дриблинге в этом компоненте. 21 попытка при 13-ти в среднем. Второй и третий голы были забиты после таких проходов. То есть "Интер" не боялся рисковать в атаке, идти в обыгрыш. Не боялся пропустить. Жаль, что начал слишком поздно. Да и не факт, что надолго.

"Наполи" также провёл полезный матч. В десяти своих последних "Сассуоло" забил 23 мяча. В том числе три "Ювентусу" и "Интеру" и два - "Лацио". Не проиграв никому из них. К тому же, Дженнаро Гаттузо и игроки видели в "нероверди" команду, похожую на "Барселону". И потому называли матч репетицией встречи с ней. Что ж, репетиция удалась. В первом тайме "Наполи" отлично переходил от обороны к атаке, отлично прессинговал. Гаттузо прав, говоря, что должен был забивать 3-4 мяча. Прав и в том, что его оборона держалась после перерыва под давлением очень прилично. А контратака добила в концовке.

Можно говорить о слабой реализации "везувиани", о выключениях из игры. Вспомнить, что эта победа прервала очень неприятную серию из одной в четырёх матчах, заставившую даже спортивного директора Кристиана Джунтоли говорить о нервозности и злости в клубе. Тем не менее, такая победа, да ещё и прерывание серии из восьми матчей в целом и 11-ти домашних с пропущенными против такого забивного соперника, многого стоит. Четыре гола гостей с офсайдов, о которых много говорят, не заслуживают внимания. Просто потому что незаконные. Заслуживают внимания всего семь их ударов по воротам и два - в створ.

По очкам, набранным в последних 12-ти турах, как и во втором круге в целом, "Наполи" уступает лишь "Аталанте". Он переиграл всухую с разницей в два мяча "Верону" и "Сассуоло", портивших кровь всем грандам. Команда Гаттузо идёт не всегда ярко и быстро. Но мощно. И её способность отбиться в крайне тяжёлом втором тайме не менее важна, чем способность давить как в первом.

Урагана не будет

Сезон должен был закончиться ураганным 38-ым туром. С матчами "Аталанта" - "Интер", "Наполи" - "Лацио" и "Ювентус" - "Рома". Но, скорее всего, они уже будут лишены интриги. Даже фаворит в борьбе за пятое место ясен. После перехода на игру с тремя центральными защитниками "Рома" набрала уже 16 очков в шести турах. В 36-ом она отыграла отнюдь не ярко, забивала лишь с пенальти в концовках таймов, причём последний из них не должен был быть назначен. Но именно такая победа над "Фиорентиной", не проигравшей в шести матчах подряд и пропустившей всего дважды в пяти - признак мощи и взрослости.

"Лацио" наконец-то вышел из кризиса. И это радует, ведь иначе концовка его лучшего сезона за 13 лет получилась бы жутко смазанной. Чего команда не заслужила. А 5:1 в гостях у очень непростого соперника - это уже достижение. Да ещё и после 0:1. "Верона" не проиграла дома "Аталанте" и "Интеру", ещё в феврале переиграла "Ювентус". Но вчера была раздавлена. Чиро Иммобиле пришёл в себя в последнее время, вчера сделал хет-трик. 34 мяча за сезон ещё не забивал ни один итальянец. И до европейской Золотой Бутсы ему не хватает лишь одного гола. Сезон трофеев и успехов. Суперкубка и Лиги Чемпионов.

Дети подземелья

Календарь концовки сезона "Лечче" легче, чем у "Дженоа". Потому его шансы отыграть четыре очка отставания виделись неплохими. "Болонья", например, сезон закончила и в последнее время побеждала очень редко. Два гола за первые пять минут не забивала с 1998-го года. А по матчам с пропущенными (31 подряд) установила антирекорд лиги всех времён. И от такой команды "волки" пропускают дважды к пятой минуте, затем пропускают контратаку за контратакой, чудом не заканчивающиеся голом, а в отличном втором тайме забивают лишь однажды и пропускают на 93-ей минуте. Так вылетают из Серии А.

Фабио Ливерани говорил о невезении, о проклятии эпизодов. В том числе и об эпизоде с падением Барака в штрафной прямо перед решающей контратакой Барроу. Во время матча он назвал арбитра Кальварезе бессердечным, после заявил, что он должен был пересмотреть видео. Должен был. Но фола там на самом деле не было. Потому это ещё одна отмазка. А слова о великолепной игре после первых десяти минут и о незаслуженности вылета говорят о том, что Ливерани всё ещё не понимает, где оказался. С такой ужасающей обороной и ужасающей наивностью остаться в Серии А невозможно.

"Дженоа" также можно было пожурить. За слабый матч и отсутствие борьбы. Она в хорошей форме и должна была сделать против нестабильного "Интера" гораздо больше. Но всё же это "Интер". А свою работу в предыдущих матчах "грифоны" сделали - победили тот же "Лечче", "Сампдорию" в дерби. Как раз они действуют по-взрослому.

Украинский след

Уже не раз было замечено, что Руслана Малиновского Гасперини бросает в бой в наиболее сложных матчах, где нужно бороться за мяч, комбинировать под прессингом. И в Милане украинец вначале отлично помогал во всём этом. Он сразу же принялся идти в обыгрыш, двигался и пасовал вертикально. Благодаря чему команда доминировала. Принял прямое участие в двух ранних ударах по воротам. Прорвался в штрафную, упал, но не выключился и заставил Билью наступить себе на ногу. Можно заявить, что до 26-ой минуты матча он был наиболее заметным, наиболее важным игроком на поле в тактическом плане.

Всё изменилось с удобным для вратаря отбитым пенальти. Нарушение неписаного правила не бить тому, кто заработал (тем более, что Руслан ещё и хромал несколько минут после фола) дорого обошлось. Он начал ошибаться в простых передачах, искать какие-то мудрёные, а значит, неверные решения. Попал в офсайд. Он просто выпал из игры. В итоге по процентам точных передач стал предпоследним среди полевых игроков команды, коснулся мяча всего 37 раз за 57 минут, при том, что обычно касается в среднем почти раз в минуту. Его замена даже немного запоздала.

Отсюда и оценки "5"-"5.5", худшие на поле. Правда, СМИ не считали игру Руслана такой уж ужасной, используя термины из серии "ниже обычного". Но этот пенальти явно превратил его в антигероя матча.

Евгений Шахов вновь остался в запасе "Лечче".

Фото - официальные сайты "Аталанты", "Интера" и "Ювентуса", Corriere Dello Sport