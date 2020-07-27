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Гасперини: Аталанта думает о ПСЖ, но сначала мы хотим занять второе место в Серии А

Италия
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И у них есть реальный шанс это сделать

Гасперини: Аталанта думает о ПСЖ, но сначала мы хотим занять второе место в Серии А
UA-Футбол
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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о главных целях его команды на концовку сезона.

"Сейчас судьба в наших руках. Если мы выиграем два последних матча, то у нас будет шанс занять второе место. Нашей главной целью было попасть в Лигу Чемпионов, но сейчас мы будем бороться за серебро.

Конечно, мы продолжаем думать о матче против "ПСЖ". Лучший способ к ним подготовиться - выиграть два последних матча в Серии А", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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Отметим, что клуб из Бергамо отстает от "Интера" на одно очко и идет третим. Впереди их ждет "Парма", а после - игра с "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что в игре с "Аталантой" парижскому клубу не поможет ключевой футболист.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж)
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