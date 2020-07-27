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Гасперини: Аталанта думает о ПСЖ, но сначала мы хотим занять второе место в Серии А
И у них есть реальный шанс это сделать
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о главных целях его команды на концовку сезона.
"Сейчас судьба в наших руках. Если мы выиграем два последних матча, то у нас будет шанс занять второе место. Нашей главной целью было попасть в Лигу Чемпионов, но сейчас мы будем бороться за серебро.
Конечно, мы продолжаем думать о матче против "ПСЖ". Лучший способ к ним подготовиться - выиграть два последних матча в Серии А", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Отметим, что клуб из Бергамо отстает от "Интера" на одно очко и идет третим. Впереди их ждет "Парма", а после - игра с "нерадзурри".
Ранее сообщалось, что в игре с "Аталантой" парижскому клубу не поможет ключевой футболист.