  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Буффон: Нужно было выиграть десятое Скудетто, ведь два комплекта золотых медалей у меня украли
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буффон: Нужно было выиграть десятое Скудетто, ведь два комплекта золотых медалей у меня украли

Италия
(1 голосов)

Джанлуиджи – про свои вызовы и мотивацию

Буффон: Нужно было выиграть десятое Скудетто, ведь два комплекта золотых медалей у меня украли
Новина українською

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что этот сезон Серии А был непростым для него лично, но он счастлив достичь поставленной цели. Цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

Читайте такжеПятов: Иду примером Буффона, мечтаю играть как можно дольше

"Моей задачей было выиграть 10-е Скудетто, ведь два комплекта золотых медалей у меня украли. Я счастлив, важно было закрыть все гештальты. Тем не менее, этот год не был простым".

"Я стараюсь быть альтруистом и всегда адаптироваться к ситуации. Важно постоянно подвергать себя испытаниям. Могу гордиться собой, ведь удалось доказать высокомерным людям, что я все еще в порядке".

В сезоне 2019/20 Буффон защищал ворота "Ювентуса" в 8 матчах чемпионата Италии и в 5 поединках Кубка страны. "Бьянконери" лишили золотых медалей в сезонах 2004/05 и 2005/06 из-за Кальчополи, крупного коррупционного скандала в итальянском футболе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...