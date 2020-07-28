Буффон: Нужно было выиграть десятое Скудетто, ведь два комплекта золотых медалей у меня украли

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отметил, что этот сезон Серии А был непростым для него лично, но он счастлив достичь поставленной цели. Цитирует итальянца Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

"Моей задачей было выиграть 10-е Скудетто, ведь два комплекта золотых медалей у меня украли. Я счастлив, важно было закрыть все гештальты. Тем не менее, этот год не был простым".

"Я стараюсь быть альтруистом и всегда адаптироваться к ситуации. Важно постоянно подвергать себя испытаниям. Могу гордиться собой, ведь удалось доказать высокомерным людям, что я все еще в порядке".

В сезоне 2019/20 Буффон защищал ворота "Ювентуса" в 8 матчах чемпионата Италии и в 5 поединках Кубка страны. "Бьянконери" лишили золотых медалей в сезонах 2004/05 и 2005/06 из-за Кальчополи, крупного коррупционного скандала в итальянском футболе.