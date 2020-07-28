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Лацио вступил в переговоры с экс-капитаном Ман Сити

Италия
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Все хотят подписать такого мастера

Лацио вступил в переговоры с экс-капитаном Ман Сити
UA-Футбол
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В этом году состав "Ман Сити" покинет Давид Сильва. Испанец провел в команде десять лет.

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Многие клубы хотят бесплатно подписать опытного полузащитника. Как сообщает AS, в переговоры с ним вступил римский "Лацио".

Руководство "орлов" уверенно, что сможет выиграть борьбу у "Бетиса", "Валенсии" и "Интера" из Майами. Главный их козырь - Лига Чемпионов, в которой римляне сыграют в будущем сезоне.

Помимо Сильвы, "Лацио" хочет подписать игрока "Реала".

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Давид Сильва Лацио (Рим)
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