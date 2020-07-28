Серия А. Гол Малиновского, камбек Аталанты

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Аталанта" 1:2

Голы: Кулушевски 43 - Малиновский 70, А. Гомес 84

"Парма": Сепе, Дармиан, Дермаку, Алвеш, Гальоло (Д. Пеццелла 82), Куцка, Барилла (Якопони 82), Куртич, Кулушевски, Капрари (Силигарди 79), Жервиньо (Карамо 67)

"Аталанта": Голлини, Паломино (Хатебур 36), Шутало (Джимсити 46), Кальдара (Муриэль 61), Кастань, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пашалич (Малиновский 46), Д. Сапата, А. Гомес (Тамез 86)

Предупреждения: Дармиан 19, Куцка 45+2 - Шутало 6

"Аталанта" и "Парма" пребывают в разных весовых категориях. Очный матч первого круга закончился со счётом 5:0. Первая борется за второе место. Вторая же наглухо в середняках, добыла лишь одно очко в семи матчах до 35-го тура. Её лидер воспитанник "Аталанты" Деян Кулушевски также серьёзно сдал. С другой стороны, в 35-36 турах его нынешняя команда побеждала, а швед забил дважды и отдал ассист. Бывшая же команда сильно устала, забила лишь три мяча в последних трёх матчах, выиграла лишь в двух из пяти и признаёт, что думает о "Пари Сен-Жермен". Заметно.

Первый тайм сильно напоминал матч в Болонье неделю тому. "Аталанта" нередко начинает слабо, об этом говорил и Джан Пьeро Гасперини. И ныне в обоюдно энергичном начале "Парма" выглядела на порядок лучше. Гальоло после прострела Кулушевски был обязан забивать (Голлини). Кулушевски закрутил в стойку. Капрари и Куцка пробовали издали. Чуть ли не ненавидящие владение мячом хозяева даже довели его процент до 56-ти. В середине тайма гости выровняли и успокоили игру. Но ничего похожего на опасность не создали, оставшись лишь с четырьмя ударами по воротам до перерыва и нулём в створ.

Так что гол "Парма" заслужила. И забил именно тот, кто заслужил больше всех. Кулушевски пробил метров с 11-ти. Во втором тайме степень заслуженности результата кардинально не изменилась. "Аталанта" уже пыталась создавать, пробивала гораздо чаще. Муриэль дважды и Сапата с линии штрафной. Малиновский пытался искать их ближе к воротам. Однако всё это было неточно. А контратаки "Пармы" выглядели более острыми. Выручил штрафной удар. Малиновский, не реализовавший пенальти в предыдущем туре в Милане, хитрым ударом под прыгнувшей "стенкой" забил свой восьмой гол в сезоне.

Правду говоря, учитывая форму "Аталанты" и в этом матче, и в последнее время в целом, казалось, что это максимум для неё. Тем более, что "Парма" отлично умеет глухо обороняться. Всё действительно выглядело так. Даже не было ударов двух форвардов. А два ассистента Гомес и Малиновский слишком рьяно пытались пройти всех. Самое странное, что один такой проход удался. Алехандро протолкнул мяч между ногами Куртича и классно забросил его в сетку с 17-ти метров. А Хатебур спас на линии ворот в добавленное время. Хотя спас и Сепе после прорыва Гозенса.

Далеко не лучшая игра "Аталанты". Как и в последнее время. Крайне медленно, с ужасным первым таймом, без особой остроты во втором. К её счастью, у неё есть люди, способные забить одним ударом без всякой связи с игрой. Во многом благодаря этому именно во время настолько тяжёлой концовки сезона она добралась до второго места. Если "Интер" не победит сегодня - останется на нём перед последним туром.