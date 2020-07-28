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СМИ: Ман Сити не хочет платить больше 65 миллионов за Кулибали

Италия
(1 голосов)

Вероятнее всего, этого будет мало

СМИ: Ман Сити не хочет платить больше 65 миллионов за Кулибали
UA-Футбол
Новина українською

Ни для кого не секрет, что Калиду Кулибали давно привлекает внимание грандов. Один из претендентов - "Манчестер Сити".

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Однако, по даным Sky Sport Italia, "горожане" не готовы платить большие деньги за центрбэка. Максимальная сумма от них - 65 миллионов.

Вероятно, что такое предложение не убедит "Наполи". Они не отпустят своего лидера менее чем за 80-90 миллионов. Его контракт истекает 2023-м.

Ранее Кулибали признался, что готов всю карьеру провести в Неаполе.

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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