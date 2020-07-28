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Экс-футболист Шахтера может стать спортивным директором Уотфорда

Италия
(1 голосов)

Или возглавить клуб Серии С

Экс-футболист Шахтера может стать спортивным директором Уотфорда
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский тренер Кристиано Лукарелли получил интересное предложение из Англии.

Как сообщает Sky Sports, сейчас итальянец находится в Англии, где ведет переговоры с "Уотфордом". Только что вылетевший в чемпионшип клуб предлагает ему пост спортивного директора.

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Сейчас Лукарелли тренирует "Катанью" в Серии С, однако клуб близок к банкротству. Если в Англии переговоры провалятся, у Кристиано будет шанс возглавить итальянскую "Тернану".

Отметим, что Лукарелли знаком украинскому зрителю игрой за "Шахтер". В украинском клубе он провел полгода и забил восемь голов в 21-м матче.

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В статье: Кристиано Лукарелли Уотфорд Тернана (Италия)
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Комментарии (3)
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Po4eson (Одесса)
29.07.2020 в 00:13
В ДК
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+1
-1
Po4eson (Одесса)
29.07.2020 в 00:13
Помощником
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+1
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
29.07.2020 в 01:07
Вовремя сбежал от бомжей, а то был бы ыгспердом на анале хвудбол
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0
-1


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