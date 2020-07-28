Экс-футболист Шахтера может стать спортивным директором Уотфорда

Итальянский тренер Кристиано Лукарелли получил интересное предложение из Англии.

Как сообщает Sky Sports, сейчас итальянец находится в Англии, где ведет переговоры с "Уотфордом". Только что вылетевший в чемпионшип клуб предлагает ему пост спортивного директора.

Читайте также АПЛ. Обамеянг отправил Уотфорд в Чемпионшип

Сейчас Лукарелли тренирует "Катанью" в Серии С, однако клуб близок к банкротству. Если в Англии переговоры провалятся, у Кристиано будет шанс возглавить итальянскую "Тернану".

Отметим, что Лукарелли знаком украинскому зрителю игрой за "Шахтер". В украинском клубе он провел полгода и забил восемь голов в 21-м матче.