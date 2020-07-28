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Экс-футболист Шахтера может стать спортивным директором Уотфорда
Или возглавить клуб Серии С
Итальянский тренер Кристиано Лукарелли получил интересное предложение из Англии.
Как сообщает Sky Sports, сейчас итальянец находится в Англии, где ведет переговоры с "Уотфордом". Только что вылетевший в чемпионшип клуб предлагает ему пост спортивного директора.
Сейчас Лукарелли тренирует "Катанью" в Серии С, однако клуб близок к банкротству. Если в Англии переговоры провалятся, у Кристиано будет шанс возглавить итальянскую "Тернану".
Отметим, что Лукарелли знаком украинскому зрителю игрой за "Шахтер". В украинском клубе он провел полгода и забил восемь голов в 21-м матче.