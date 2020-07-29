Серия А. Интер - Наполи 2:0. Полный реванш за Кубок

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи" 2:0

Голы: Д'Амброзио 11, Л. Мартинес 74

"Интер": Ханданович, Бастони, Д'Амброзио, Де Фрай, Кандрева (Годин 60), Брозович, Барелла, Бираги (Янг 80), Валеро (Эриксен 89), Лукаку (Мозес 89), А. Санчес (Л. Мартинес 60)

"Наполи": Мерет, Хюсай (Малькюи 84), Максимович, Кулибали, Руи (Гулям 65), Демме, Элмас, Зелински (Аллан 65), Политано (Лосано 75), Милик (Кальехон 84), Инсинье

Предупреждения: А. Санчес 22, Брозович 45+4, Барелла 55, Бираги 76 - Лосано 80

"Интер" и "Наполи" разочарованы сезоном в лиге. "Змеям" не удалось побороться за Скудетто. "Везувиани" вместо Скудетто борются за пятое место с уже небольшими шансами. Схож и путь команд в последнее время. "Интер" не победил в двух матчах подряд, "Наполи" - в трёх из четырёх. После чего обе победили уверенно, "всухую". И очные матчи в нынешнем сезоне принесли схожесть. По одной победе и ничью во всех турнирах. Правда, в последнем (1:1 в Кубке) "Интер", по логичному мнению Антонио Конте, наиграл на победу. Что ж, здесь удалось взять реванш во всех смыслах - не доминировать, но победить.

"Интер" всегда начинает матчи ураганно. Не всегда забивает, потому по забитым в дебютах "лишь" второй в лиге. Но на этот раз забить удалось. Подключение центрального защитника Д'Амброзио в центр штрафной удивило всех. Бираги прострелил на него. "Наполи" ответил своим ураганом, вышел на 45-ую минуту со счётом 11:1 по ударам по воротам. Хотя он как раз не удивил. Защитники в штрафную не подключились, в целом подключений было слишком мало. Редкие от Политано (контратака Инсинье) и самого Инсинье закончились супермоментами в центре штрафной. Удар первого потащил Ханданович, второй немного не попал.

Первый тайм закончился спасением Мерета от отличного удара Брозовича. В начале второго спасся уже Ханданович. Паоло Валери и ВАР не поставили пенальти за удар Инсинье в руку Кандревы. Хотя в целом "Интер" явно добавил, комбинировал даже получше соперника. Держа низкий темп игры, подходящий для удержания счёта. Немного неточный удар Элмаса с 17-ти метров и прорыв Бираги с очень неточным ударом были "хайлайтами" первых 25-ти минут тайма. Заснули все. В том числе и опорники и защитники гостей. Лаутаро Мартинес прорвался от центра поля и пробил с 22-ух метров низом в угол. Мерет также мог сделать больше.

"Интер" начнёт последний тур на втором месте. А "Наполи" - на седьмом. На пятое команда Дженнаро Гаттузо потеряла все шансы. Если "Милан" победит "Кальяри" - потеряет и на шестое.