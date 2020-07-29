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Пушка Малиновского и хитрость Гомеса. Парма - Аталанта 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(4 голосов)

Смотреть видео обзор матча Парма - Аталанта, 28 июля 2020, Чемпионат Италии

Пушка Малиновского и хитрость Гомеса. Парма - Аталанта 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Парма - Аталанта, которые встречались в предпоследнем туре итальянской Серии А. Кулусевски вывел хозяев вперед в первом тайме, но после перерыва на поле появился Руслан Малиновский. Именно он сравнял счет пушечным ударом со штрафного. А потом Алехандро Гомес классно прокинул мяч между ног защитнику и попал в угол ударом с 20-ти метров. Аталанта осталась на третьем месте, ведь Интер затем обыграл Наполи.

Итальянская Серия А. 37-й тур

Парма - Аталанта 1:2

Голы: Кулусевски 43 - Малиновский 70, Гомес 84

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Руслан Малиновский Парма
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