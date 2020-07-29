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Гасперини: Аталанта ищет баланс, у нас разноплановые игроки – Пашалич, Гомес, Малиновский

Италия
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Гасперини: Аталанта ищет баланс, у нас разноплановые игроки – Пашалич, Гомес, Малиновский
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму нападающего команды Йосипа Иличича в преддверии матча ¼ финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен". Цитирует алленаторе Football Italia.

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"Жаль, что в решающие моменты сезона нам приходится обходиться без ключевых игроков. Мы играли без Сапаты, теперь будет отсутствовать Иличич. Подготовить его к матчам ЛЧ – сложная задача, вряд ли это реально. Тем не менее, команда адаптируется, мы ищем баланс, ведь у нас есть разноплановые игроки – Пашалич, Гомес, Малиновский. Попытаемся компенсировать потерю Йосипа качествами других наших футболистов".

"Иличич – фундаментальный игрок для нас. Это был его сезона вплоть до марта, Йосип громил всех как в Серии А, так и в ЛЧ. "Аталанта" без Иличича – это как "Ювентус" без Дибалы, "Лацио" без Иммобиле или даже "Интер" без Лукаку".

32-летний словенский нападающий забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах чемпионата Италии в текущем сезоне.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Руслан Малиновский Йосип Иличич Марио Пашалич Пауло Дибала
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Источник:
Football Italia

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