Гасперини: Аталанта ищет баланс, у нас разноплановые игроки – Пашалич, Гомес, Малиновский

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал травму нападающего команды Йосипа Иличича в преддверии матча ¼ финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен". Цитирует алленаторе Football Italia.

"Жаль, что в решающие моменты сезона нам приходится обходиться без ключевых игроков. Мы играли без Сапаты, теперь будет отсутствовать Иличич. Подготовить его к матчам ЛЧ – сложная задача, вряд ли это реально. Тем не менее, команда адаптируется, мы ищем баланс, ведь у нас есть разноплановые игроки – Пашалич, Гомес, Малиновский. Попытаемся компенсировать потерю Йосипа качествами других наших футболистов".

"Иличич – фундаментальный игрок для нас. Это был его сезона вплоть до марта, Йосип громил всех как в Серии А, так и в ЛЧ. "Аталанта" без Иличича – это как "Ювентус" без Дибалы, "Лацио" без Иммобиле или даже "Интер" без Лукаку".

32-летний словенский нападающий забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах чемпионата Италии в текущем сезоне.