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Отойдя от фирменного стиля? Интер – Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов
Машина Антонио может ездить в разных режимах
"Нерадзурри" любят владеть мячом после прихода Антонио Конте, но при этом упускать нити игры из-за случайного пропущенного гола и ненужных эмоций. Вчерашняя игра с "адзурри" – полная противоположность тому, что мы привыкли видеть. Именно "Наполи" постоянно имел отличные моменты, чтобы поразить ворота Хандановича, но либо Самир действовал надежно на последнем рубеже, либо мяч подло отказывался идти в створ. "Интер" же сумел закончить игру до финального свистка, действуя вторым номером.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Наполи".
Милан. "Джузеппе Меацца".
Голы: Д'Амброзио (11), Лаутаро Мартинес (74)