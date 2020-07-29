  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Отойдя от фирменного стиля? Интер – Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отойдя от фирменного стиля? Интер – Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Машина Антонио может ездить в разных режимах

Отойдя от фирменного стиля? Интер – Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

"Нерадзурри" любят владеть мячом после прихода Антонио Конте, но при этом упускать нити игры из-за случайного пропущенного гола и ненужных эмоций. Вчерашняя игра с "адзурри" – полная противоположность тому, что мы привыкли видеть. Именно "Наполи" постоянно имел отличные моменты, чтобы поразить ворота Хандановича, но либо Самир действовал надежно на последнем рубеже, либо мяч подло отказывался идти в створ. "Интер" же сумел закончить игру до финального свистка, действуя вторым номером.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Наполи".

Милан. "Джузеппе Меацца".

"Интер" – "Наполи" 2:0

Голы: Д'Амброзио (11), Лаутаро Мартинес (74)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zago55
29.07.2020 в 12:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...