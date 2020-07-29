Отойдя от фирменного стиля? Интер – Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов

"Нерадзурри" любят владеть мячом после прихода Антонио Конте, но при этом упускать нити игры из-за случайного пропущенного гола и ненужных эмоций. Вчерашняя игра с "адзурри" – полная противоположность тому, что мы привыкли видеть. Именно "Наполи" постоянно имел отличные моменты, чтобы поразить ворота Хандановича, но либо Самир действовал надежно на последнем рубеже, либо мяч подло отказывался идти в створ. "Интер" же сумел закончить игру до финального свистка, действуя вторым номером.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Наполи".

Милан. "Джузеппе Меацца".

"Интер" – "Наполи" 2:0

Голы: Д'Амброзио (11), Лаутаро Мартинес (74)