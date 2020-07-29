Италия
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Интер выкупит Сенси у Сассуоло за 27 миллионов евро
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Полузащитник "Интера" Стефано Сенси может подписать с клубом полноценный контракт, пишет Corriere dello Sport.
По данным источника, миланцы решили выкупить 24-летнего итальянца у "Сассуоло". Стоимость выкупа составит 27 млн евро.
В текущем сезоне Сенси провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
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