Интер выкупит Сенси у Сассуоло за 27 миллионов евро

Полузащитник "Интера" Стефано Сенси может подписать с клубом полноценный контракт, пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, миланцы решили выкупить 24-летнего итальянца у "Сассуоло". Стоимость выкупа составит 27 млн евро.

В текущем сезоне Сенси провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.