Конте жалуется, что другие клубы смогут лучше Интера подготовиться к Лиге Европы

Наставник "Интера" Антонио Конте уверен, что у других команд будет шанс лучше подготовиться к Лиге Европы, так как их чемпионаты уже завершены.

"В последнее время у нас был определенный цикл - мы играли каждые три дня. Игроки потратили много энергии. Наша цель сейчас - закончить чемпионат. Не знаю, когда футболисты получат выходной, чтобы провести день с семьями.

Мы должны хорошо подготовиться к Лиге Европы, хотя у других команд будет гораздо больше времени для этого. У них будет больше сил на решающие матчи. Однако мы там и будем бороться до последнего", - заявил Конте.

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Отметим, что "Интеру" осталось провести один матч в Серии А - их будет ждать "Аталанта". Два клуба разыграют серебро турнира.

В 1/8 финала Лиги Европы команду Конте будет ждать "Хетафе". Игра пройдет в Германии, шестого августа.