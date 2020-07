Ибрагимович - первый игрок, который забил 50 голов за Милан и Интер

Златан Ибрагимович забил сегодня за "Милан" в матче против "Сампдории". Один точный удар и очередное достижение шведа.

Ибра стал первым футболистом, который забил по 50 голов за "Милан" и "Интер". За "черно-синих" он отметился 57-ю ударами, за "россонери" пока что 50.

First player ever to score 5️⃣0️⃣ Serie A goals for Inter AND Milan:



Zlatan Ibrahimovic ???? pic.twitter.com/SjkBcQT6vF