Серия А. Рома обеспечивает пятое место, поражение безразличного чемпиона

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома" 2:3

Голы: Беренгер 14, Синго 66 - Джеко 16, Смоллинг 24, Диавара 61 (пен.)

Победа "Милана", его общая великолепная форма и грядущий выезд "Ромы" к "Ювентусу" заставляли "волков" сегодня ставить целью лишь победу. Если они желали сохранить пятое место с путёвкой в групповой турнир, а не Квалификацию Лиги Европы. Расчёт на победу был более чем реальным, ведь сами римляне набрали 16 очков из 18-ти последних возможных. А "Торино" просто доигрывает сезон и в 36-ом туре не победил даже СПАЛ. Которого "Рома" в 35-ом разорвала со счётом 6:1. В итоге было непросто. Но закончилось всё официальным обеспечиванием пятого места уже за тур до окончания сезона.

"Быки" даже в таком сезоне борются с грандами, ту же "Рому" переиграли в первом круге. И здесь они начали контратакой с отличным пасом Дзадзы Беренгеру, обошедшему Лопеса. Но всё же нынешние "волки" слишком сильны и быстры для них. Спинаццола дважды прорвался на свидание с Уйкани (вратарь спасал), красивую комбинацию закончили Мхитарян и Джеко. Смоллинг замкнул головой навес с углового. Штрафной Коларова попал в перекладину. С 18-ой до 45-ой минуты "Торо" оставили без ударов по воротам. А во втором тайме Диавара реализовал пенальти. Гол Синго после ошибки вратаря Лопеса не разбудил игру.

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Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Ювентус" 2:0

Голы: Гальяно 8, Симеоне 45+2

Дома, где обеспечил себе Скудетто в воскресенье, "Ювентус" отыграл сезон лучше всех в лиге. Набрал 50 очков с 45:14 по голам в 18-ти матчах. А вот по очкам и пропущенным в гостях идёт лишь пятым. В последних трёх матчах вне Турина пропустил девять мячей. В целом же в предыдущих шести матчах на всех полях лишь четыре команды пропустили больше, чем он. И в Кальяри оборона, да ещё и без Де Лихта и Щесны, выглядела плохо. А атака без Дибалы не сумела компенсировать. Не сумел и Криштиану Роналду, пытавшийся всё же отыграть отставание в четыре мяча от Иммобиле.

Первый тайм "Юве" начал и закончил плохо. Отличную трёхходовку с переводами мяча с фланга на фланг замкнул дебютант стартового состава 20-летний Гальяно. Он же забросил на ход Симеоне, а Джованни с 18-ти метров положил в дальний угол. Между этими моментами гости постоянно обстреливали ворота хозяев. Вот только, как и в последнее время, слишком увлекались ударами издали. В первом тайме таких набралось десять. Не слишком опасных. Опасно было в районе линии вратарской, откуда Игуаин пробивал в полёте, а Бентанкур - низом. Первый не попал, от второго спас Краньо.

Во втором тайме если что-то и изменилось у ворот Краньо, то в пользу "Кальяри". Давление "Ювентуса" и обстрелы были гораздо менее опасными, темп упал. Частота ударов упала примерно в два раза. Чемпион выглядел уставшим, не видящим причин выкладываться в таком матче в такой ситуации. А середняка и без своих атак всё устраивало. В таком тихом ключе всё и закончилось.

Впервые с августа 2017-го года "Ювентус" пропускает два мяча в первом тайме матча лиги. Впервые с сентября 2019-го не забивает в матче лиги. Роналду почти наверняка не возьмёт ни Золотую Бутсу, ни трофей капоканноньере Серии А.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Болонья" 4:0

Голы: Кьеза 48, 54, 89, Миленкович 74