Сарри: Роналду действует интуитивно и не полностью вписывается в тактические рамки

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 37-го тура итальянской Серии А с "Кальяри" (2:0). Приводит слова Сарри Football Italia.

"Проблема в том, что мы единственная команда в Европе, которая сыграет 5 матчей за 12 дней. Посмотрим на состояние игроков завтра и решим, стоит ли выставлять на матч с "Ромой" команду U-23, чтобы основа немного отдохнула".

"В плане мотивации и самоотдачи сегодняшний матч не был типичным, его нельзя сравнивать с другими поединками сезона. У нас 9 игроков остались в Турине с травмами, поэтому есть вопросы перед матчем с "Лионом". Посмотрим, у кого получится вернуться в строй".

"Роналду? Я разговаривал с ним вчера, он хотел выйти на поле. Это было наше совместное решение, португалец знает свой организм лучше, чем кто-либо. Криштиану действует интуитивно и не полностью вписывается в тактические рамки, и это, впрочем, является одним из его плюсов. В таком случае второй форвард должен адаптироваться к маневрам португальца Криштиану. Сегодня у нас это получалось, но были проблемы с завершением".

"Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А после 37 туров с 83 баллами и уже обеспечил себе чемпионский титул. 7 августа "бьянконери" сыграют ответный матч с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой французов (1:0).