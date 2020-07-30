Ибрагимович: Я как Бенджамин Баттон, но всегда был молодым, никогда не был старым

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал итоги матча 37-го тура Серии А с "Сампдорией" (4:1), в котором он отметился дублем. Цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Milan TV.

"Люди говорят мне, что я стар, что я выдохся, но я только разогреваюсь. Я как Бенджамин Баттон, но всегда был молодым, никогда не был старым. Думаю, что сейчас в этой команде у всех правильный настрой перед воротами. Нужно пользоваться своими моментами и снимать вопросы о победителе, так ты преуспеешь в Серии А".

"Про Пиоли я могу говорить только хорошее. Я рад за него, Стефано проделал отличную работу. Он был под шквалом критики, не зная, что ждет его впереди, так что он полностью заслужил новый контракт. Игроки в него верят, а я – уважаю".

Баттон – персонаж Брэда Питта в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона". Герой Питта был рожден стариком и с каждым годом только молодел.

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 38-летний Златан сыграл в 17 матчах чемпионата Италии (9 голов и 5 результативных передач).