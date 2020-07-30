На всех парах к финишу. Итоги 37-го тура Серии А

Парма - Аталанта 1:2

Интер - Наполи 2:0

Сампдория - Милан 1:4

Лацио - Брешия 2:0

Эллас Верона - СПАЛ 3:0

Сассуоло - Дженоа 5:0

Удинезе - Лечче 1:2

Кальяри - Ювентус 2:0

Фиорентина - Болонья 4:0

Торино - Рома 2:3

В последние дни команды Серии А уже выглядели ощутимо уставшими. Чувствуется близкое окончание тяжелейшей части тяжелейшего сезона. Тем не менее, в 37-ом туре они забили 34 мяча, принесли несколько интересных результатов. "Рома" и "Милан" продолжили отличную концовку сезона, "Аталанта" страдает, но цепляется за второе место. "Лацио" пришёл в себя. "Интер", возможно, нашёл себя. А в борьбе против вылета в 38-ом туре нас ожидает мировая война между "Дженоа" и "Лечче". Последнее - благодаря оглушительному провалу первых и знаковой победе вторых.

Поражение в товарищеском матче

Следует ли резко и глубоко оценивать поражение "Ювентуса" в Кальяри? С одной стороны, оно лишь подчёркивает слабость сезона команды в целом и особенно - в гостях. 40 пропущенных впервые с 2010-го года, когда была седьмой. Шестое место в таблице гостевых матчей. В последних четырёх таких - 11 пропущенных и одно очко. Да ещё и без забитых в лиге впервые с сентября, впервые с начала подсчёта такой статистики 34 удара по воротам без забитых. Бестолковые 22 издали. Потеря интереса к игре после перерыва. Впервые с августа 2017-го два пропущенных в первом тайме в лиге.

С другой стороны, а какая разница? Сезон ведь выигран. Сейчас важнее сберечь силы на Лигу Чемпионов. Потому Щесны, Рабио и Де Лихт не играли, а Маурицио Сарри говорил о низком темпе, о девяти травмированных, об "атипичном матче, который нельзя оценивать так же, как и весь остальной сезон". И даже о том, что на последний матч хотел бы выставить юношеский состав. После оформления Скудетто "Юве" остались два товарищеских матча, и именно так к ним и нужно относиться.

Поздний баланс

Неужели "Интер" наконец-то нашёл нужный баланс? Поздно, но нашёл. С октября до 22-го июля он не мог связать даже двух матчей без пропущенных. С тех пор связал три. Не пропускал в четырёх из пяти последних. А в пятом отыгрался в концовке, когда обычно упускает результат. В целом же играл почти образцово в обороне и делал нужный минимум в атаке. Чемпионский баланс. Позавчера дома подопечные Антонио Конте владели мячом лишь 41 процент времени, до 45-ой минуты нанесли лишь один удар по воротам, пропустив 11. Но не потеряли самоконтроль. И победили.

"Нерадзурри" подтвердили статус лучшей команды лиги по забитым первым ударом в матче - уже семь. Причём на этот раз забил неожиданно подключившийся центральный защитник Д'Амброзио. Подтвердили улучшение обороны, уверенно работая под давлением соперника. Во втором тайме снизили это давление и забили в контратаке силами игрока, вышедшего на замену. Все компоненты сильной работы команды и тренера. Не случайно Конте очень доволен физическим состоянием команды, как и солидностью и характером в матче, в котором "победа "Аталанты" заставляла нас победить".

"Мы должны уметь побеждать под давлением преследователей". И вправду, такое умение всегда полезно на будущее. В битве за Скудетто в следующем сезоне.

Мастера решили

"Аталанта" лишена и яркости, и баланса. Лишь один матч из последних девяти отвечал её атакующим стандартам - против вылетевшей "Брешии". После неё в четырёх подряд и вовсе было крайне тяжело. В Парме повторились гостевые истории Болоньи и Вероны. Если верить Джан Пьеро Гасперини - даже хуже того. Первый тайм матча 37-го тура тренер посчитал худшим в сезоне для своей команды. А Робин Гозенс говорил о сильных страданиях. Неудивительно, учитывая полное поражение в скорости и остроте, всего четыре удара по воротам и ни одного - в створ, спасения Голлини и стойки.

Во втором же тайме из заслуг бергамцев заметны были лишь владение мячом и гораздо более уверенная оборона. Серию неточных ударов с линии штрафной заслугами нельзя считать. Скорость также не повысилась, из-за чего в клубе после матча вновь говорили об усталости. Этот тайм Гасперини понравился, он видел совершенно другую команду. Тем не менее, она от силы наиграла на один гол, да и то не факт. Победу принесло индивидуальное мастерство. Два мастерских удара издали. Гозенс назвал их великолепными. Но хватит ли такого далее, на последний тур и на "Пари Сен-Жермен"?

Баланс по-своему

"Рома" и "Лацио" также нашли своеобразный баланс. К их матчам остались вопросы. "Рома" пропустила в дебюте от "Торино", могла создать больше, чем сделала, в целом позволила сопернику лишь девять ударов по воротам в матче, но пропустила и второй мяч. "Лацио" не разорвал вылетевшую "Брешию", что казалось логичным после 5:1 в Вероне, а забил лишь один в начале и один в концовке. Позволяя сопернику атаковать. Чиро Иммобиле в матче против такого соперника не догнал либо перегнал Гонсало Игуаина, а забил лишь один в концовке. И всё же эти победы были по-своему уверенными.

"Лацио" несомненно ожил после кошмарных 50-ти дней в июне-июле. Действовал динамично, создал серию красивых комбинаций и опасных моментов. Это уже третья его победа подряд. Корреа и Иммобиле вернули тандем уровня начала года. Чиро даже с одним голом стал первым в рейтинге Золотой Бутсы. А до сезонного рекорда всех времён в Серии А остался всего один. "Рома" играла быстро, динамично, создавала немало, когда включалась. Вышла с 0:1 на 3:1. Оставив соперника без ударов по воротам между 18-ой и 45-ой минутами. Во время матча ощущение её неминуемой победы не исчезало.

В случае своей победы в последнем туре "Лацио" будет как минимум третьим, в случае ещё и ничьей в матче между "Аталантой" и "Интером" - даже вторым. Он уже побил рекорд клуба по очкам - 78. А "Рома" своим спуртом из 19-ти очков в семи матчах официально обеспечила себе пятое место.

Бенджамин Баттон и его команда

Пятое место "волки" отвоевали у "Милана". Лучшей команды лиги в 11-ти полных летних турах по очкам вместе с "Аталантой" и по забитым мячам - единолично. Единолично лучшая она и по игре. Даже 32 забитых и 27 очков в этих матчах не расскажут историю полностью. В Генуе против непростой "Сампдории" "россонери" начали мощно оба тайма и не позволяли соперникам вернуться. Хакан Чалханоглу стал первым полузащитником со времен Кака с результативным ТТД в пяти матчах подряд. Ну а о Златане просто нет слов. Дубль и ассист в Генуе выглядели так легко!

"Вы думаете, что я стар и устал. Но я молодею как Бенджамин Баттон. Только всегда был молодым. И я только разогреваюсь". Болельщики "Милана" уже не могут ждать начала следующего сезона Ибры и его команды.

Без души и зубов

Похоже, опасения боссов "Наполи" подтвердились. Команда явно снизила обороты. Две победы в последних шести матчах - следствие этого. Её фундамент владения мячом очень силён, что позволяет доминировать и облегчает жизнь в обороне. По ударам по воротам она победила в Милане со счётом 18:8. Однако их эффективность низка, а действия слишком академичны. Сильно не хватало присутствия в штрафной. Два редких подключения Инсинье и Политано принесли единственные убойные моменты. Слишком легко был пропущен мяч в дебюте, затем слишком легко - в контратаке.

Дженнаро Гаттузо подытожил всё это наилучшим образом: "Если мы не реализовываем 5-6 шансов забить - ясно, что будем страдать. Это наш лучший матч из четырёх против "Интера" в текущем сезоне. Мы доминировали, создавали. Постоянно были на их половине. Но не реализовали и пропустили ненужные голы. Провалили первые десять минут... Нам не хватило души. Мы уже нашли её, но в последнее время потеряли и должны вернуть. После победы в Кубке мы играем хорошо, но не закусив зубы". В том-то и дело. Хорошо, но не на победу любой ценой.

В первых десяти полных турах после победы в Кубке "Наполи" по очкам уступил лишь "Милану" и "Аталанте". По пропущенным мячам - лишь бергамцам. Но он мог сделать больше. Не сделал, и потому уже после 11-го тура остался без шансов на Топ-6.

Единственная интрига

Кроме интриги в борьбе за второе место, в которой больше престижа, чем реальной драмы, в Серии А осталась одна. Зато какая! "Дженоа" и "Лечче" борются против вылета. У "Лечче" на одно очко меньше, клоунская оборона и целый шлейф лузерских матчей с пропущенными в какие угодно минуты. "Дженоа" была крепким середняком по очкам в первых девяти летних турах. Однако в последние дни всё наоборот. "Волки" сделали свой первый камбек в сезоне в самое нужное время, да ещё и в гостях. А "грифоны" проиграли два матча с общим счётом 0:8, заставив своего тренера извиняться.

В Удине "Лечче" играл в атаке гораздо менее ярко, чем обычно, гораздо медленнее. Выглядел даже бледнее соперника, далеко не художника атак. Фактически за весь матч создал лишь два опасных момента. Тем не менее, нашёл пенальти на ровном месте, реализовал момент и выцарапал победу. Особую жертвенность проявил Джанлука Лападула, еле стоящий на ногах из-за травм, но забивший три важнейших мяча в победных матчах против "Брешии" и "Удинезе". А вот "Дженоа" просто непозволительно развалилась. Пусть и против таких серьёзных соперников как "Интер" и "Сассуоло".

В последнем туре "Лечче", которого устроит лишь победа одновременно с ничьей либо поражением соперника, примет "Парму", а "Дженоа" - "Верону". Команды одного калибра, мощные, резкие, но уже закончившие сезон. Будет жутко интересно. Не случайно наставник "волков" Фабио Ливерани назвал эту битву "украшением лиги".

Украинский след

Руслан Малиновский иногда слишком активен. Как в Милане, когда пробивал пенальти, несмотря на боль. И не забил. "Слишком" активен был и в Парме после выхода на поле на 46-ой минуте. Он уж слишком пытался проходить на дриблинге, искал слишком самонадеянные пасы вперёд. Но на этот раз количество перешло в качество. Украинец не только вернулся в лидеры команды по касаниям мяча за минуту игры (второй, 0.93), но и повысил точность передач до 86-ти процентов. Трижды пробивал издали, сбросил под удар с линии штрафной. И в итоге нашёл свой восьмой гол в сезоне.

С 17-ти метров перебросить "стенку" малореально, потому Руслан решил прошить, рассчитывая на её прыжок. И угадал. И стал лучшим в лигах Топ-5 в 2020-ом году по голам ударами издали (5). Гозенс говорил о нём и Гомесе: "Эти двое способны изменить игру, когда захотят". Конте сказал практически то же, не называя имён. СМИ также хвалили. Правда, героем матча они объявили Гомеса с оценками "7.5". Но Руслан шёл сразу же за ним, с "семёркой". Отмечали его "супервлияние" на игру, на изменение темпа команды с его выходом. А его штрафные называли "уже почти приговором".

Игру Евгения Шахова оценили иначе. Причём совершенно по-разному. Оценки колебались в диапазоне "5"-"6.5". Определения - от "пиковая игра, лучшая в сезоне, наконец-то хорош" через "более активен, чем обычно, часто участвовал в манёврах "Лечче" и до "никогда не в игре, не находил позицию, не о чём вспомнить". Я больше склоняюсь к скептикам. На позиции под нападающими он терялся. Особенно в первом тайме. Редко был на мяче. Касался его лишь трижды в штрафной либо вблизи её. Из штрафной отдал два паса на фланг, с 20-ти метров низом пробил слабо для вратаря.

С другой стороны, он в итоге отыграл третий полный матч в сезоне. По касаниям мяча в команде был посредине, не в хвосте. Процент точных передач весьма высок - 92.9. Ну и главное - команда победила. А во втором тайме, когда Евгений прекратил строить из себя атакёра и принялся активно помогать в центре поля - ощутимо доминировала.