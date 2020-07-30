Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иммобиле обогнал Левандовски в гонке за Золотой бутсой – Роналду прилично отстает от Чиро
У португальца еще есть шансы?
"Лацио" обыграл "Брешию" (2:0), а форвард "орлов" Чиро Иммобиле отметился взятием ворот. Сейчас у итальянского нападающего 35 забитых голов – на один мяч больше, чем у страйкера мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.
Обогнать Иммобиле может лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, у португальца 31 гол. Таким образом, нападающий "бьянконери" отстает от Чиро на 4 забитых мяча, он не сумел забить в ворота "Кальяри" (2:0).
В последнем туре туринский "Ювентус" дома сыграет с "Ромой", "Лацио" съездит в гости к "Наполи".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...