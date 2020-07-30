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Иммобиле обогнал Левандовски в гонке за Золотой бутсой – Роналду прилично отстает от Чиро

Италия
(2 голосов)

У португальца еще есть шансы?

Иммобиле обогнал Левандовски в гонке за Золотой бутсой – Роналду прилично отстает от Чиро
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"Лацио" обыграл "Брешию" (2:0), а форвард "орлов" Чиро Иммобиле отметился взятием ворот. Сейчас у итальянского нападающего 35 забитых голов – на один мяч больше, чем у страйкера мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

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Обогнать Иммобиле может лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, у португальца 31 гол. Таким образом, нападающий "бьянконери" отстает от Чиро на 4 забитых мяча, он не сумел забить в ворота "Кальяри" (2:0).

В последнем туре туринский "Ювентус" дома сыграет с "Ромой", "Лацио" съездит в гости к "Наполи".

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В статье: Роберт Левандовски Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Серия А Чемпионат Италии
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