Иммобиле обогнал Левандовски в гонке за Золотой бутсой – Роналду прилично отстает от Чиро

"Лацио" обыграл "Брешию" (2:0), а форвард "орлов" Чиро Иммобиле отметился взятием ворот. Сейчас у итальянского нападающего 35 забитых голов – на один мяч больше, чем у страйкера мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Обогнать Иммобиле может лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, у португальца 31 гол. Таким образом, нападающий "бьянконери" отстает от Чиро на 4 забитых мяча, он не сумел забить в ворота "Кальяри" (2:0).

В последнем туре туринский "Ювентус" дома сыграет с "Ромой", "Лацио" съездит в гости к "Наполи".