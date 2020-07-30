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Пополнение в лагере обновленных футболок: Ювентус и Тоттенхэм презентовали новые экипировки

Италия
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Пополнение в лагере обновленных футболок: Ювентус и Тоттенхэм презентовали новые экипировки
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Туринский "Ювентус" презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21. Комплект выполнен в традиционных для клуба черных и белых цветах. Отметим, что на форме снова появились полоски, которых не было на предыдущей экипировке. Техническим спонсором "бьянконери" остается немецкая компания Adidas.

Лондонский "Тоттенхэм" также показал форму на следующую кампанию. "Шпоры" представили сразу и основной, и гостевой комплекты.

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Футболки выполнены в привычных цветах. Разрабатывает экипировку американская фирма Nike.

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В статье: Ювентус (Турин) Тоттенхэм (Лондон) футбольная форма
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