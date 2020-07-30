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Пополнение в лагере обновленных футболок: Ювентус и Тоттенхэм презентовали новые экипировки
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Туринский "Ювентус" презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21. Комплект выполнен в традиционных для клуба черных и белых цветах. Отметим, что на форме снова появились полоски, которых не было на предыдущей экипировке. Техническим спонсором "бьянконери" остается немецкая компания Adidas.
Juventus' new home kit has officially arrived ???? pic.twitter.com/p839jtGA4k— Goal (@goal) July 30, 2020
OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT— JuventusFC (#Stron9er ????????????????????????????????????) (@juventusfc) July 30, 2020
Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead
Лондонский "Тоттенхэм" также показал форму на следующую кампанию. "Шпоры" представили сразу и основной, и гостевой комплекты.
Футболки выполнены в привычных цветах. Разрабатывает экипировку американская фирма Nike.
OFFICIAL: @SpursOfficial have released their new home and away kit for the 2020/21 season. pic.twitter.com/WJywr3TUc2— Squawka News (@SquawkaNews) July 30, 2020
The N17 look ????@nikefootball ⚪️ #RaiseYourDare pic.twitter.com/0UtnUNfz0l— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 30, 2020