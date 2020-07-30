Пополнение в лагере обновленных футболок: Ювентус и Тоттенхэм презентовали новые экипировки

Туринский "Ювентус" презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21. Комплект выполнен в традиционных для клуба черных и белых цветах. Отметим, что на форме снова появились полоски, которых не было на предыдущей экипировке. Техническим спонсором "бьянконери" остается немецкая компания Adidas.

Juventus' new home kit has officially arrived ???? pic.twitter.com/p839jtGA4k — Goal (@goal) July 30, 2020

OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT



Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er ????????????????????????????????????) (@juventusfc) July 30, 2020

Лондонский "Тоттенхэм" также показал форму на следующую кампанию. "Шпоры" представили сразу и основной, и гостевой комплекты.

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Футболки выполнены в привычных цветах. Разрабатывает экипировку американская фирма Nike.