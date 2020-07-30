Роналду после чемпионства Ювентуса купил яхту за 6 миллионов евро

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрел новую яхту после победы клуба в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail. Стоимость яхты составила порядка 6 миллионов евро (5,5 миллиона фунтов).

На яхте пять кают, шесть ванных, две зоны отдыха, столовая, кухня и окна в полный рост.

Два дня назад Роналду сфотографировался на яхте со своей невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.