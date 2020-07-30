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Роналду после чемпионства Ювентуса купил яхту за 6 миллионов евро

Италия
(2 голосов)

Футболист не отказывает себе ни в чем

Роналду после чемпионства Ювентуса купил яхту за 6 миллионов евро
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрел новую яхту после победы клуба в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail. Стоимость яхты составила порядка 6 миллионов евро (5,5 миллиона фунтов).

На яхте пять кают, шесть ванных, две зоны отдыха, столовая, кухня и окна в полный рост.

Два дня назад Роналду сфотографировался на яхте со своей невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
30.07.2020 в 17:56
оленю, фас!!!
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xabo63
30.07.2020 в 17:52
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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