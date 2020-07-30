Италия
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Роналду после чемпионства Ювентуса купил яхту за 6 миллионов евро
Футболист не отказывает себе ни в чем
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрел новую яхту после победы клуба в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail. Стоимость яхты составила порядка 6 миллионов евро (5,5 миллиона фунтов).
На яхте пять кают, шесть ванных, две зоны отдыха, столовая, кухня и окна в полный рост.
Два дня назад Роналду сфотографировался на яхте со своей невестой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
30.07.2020 в 17:56
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30.07.2020 в 17:52
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