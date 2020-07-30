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Андреа Пирло - главный тренер Ювентуса U-23

Италия
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Пирло провел свои лучшие годы в туринском клубе

Андреа Пирло - главный тренер Ювентуса U-23
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Бывший полузащитник сборной Италии и Ювентуса Андреа Пирло вернулся в туринский клуб, где занял тренерскую должность в молодежной команде.

41-летний итальянец стал новым главным тренером Ювентуса U-23, хотя ранее сообщалось, что он будет исполнять обязанности помощника нынешнего наставника Роберто Баронио.

Вместо этого Баронио станет первым заместителем Пирло.

Напомним, что Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017-м после выступлений в Нью-Йорк Сити, а цвета Ювентуса он защищал в период с 2011 по 2015 год.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Ювентус
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