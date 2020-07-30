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Андреа Пирло - главный тренер Ювентуса U-23
Пирло провел свои лучшие годы в туринском клубе
Бывший полузащитник сборной Италии и Ювентуса Андреа Пирло вернулся в туринский клуб, где занял тренерскую должность в молодежной команде.
41-летний итальянец стал новым главным тренером Ювентуса U-23, хотя ранее сообщалось, что он будет исполнять обязанности помощника нынешнего наставника Роберто Баронио.
Вместо этого Баронио станет первым заместителем Пирло.
Напомним, что Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017-м после выступлений в Нью-Йорк Сити, а цвета Ювентуса он защищал в период с 2011 по 2015 год.
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