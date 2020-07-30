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СМИ: Интер готов платить Месси 65 миллионов евро в год

Италия
(1 голосов)

Сумасшедшая цифра

СМИ: Интер готов платить Месси 65 миллионов евро в год
UA-Футбол
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Мировые СМИ продолжают сватать Лионеля Месси в миланский "Интер". Появилась даже конкретная сумма, которую может получать действующий обладатель Золотого Мяча.

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Как сообщает Marca, которая ссылается на La Gazzetta dello Sport, итальянцы готовят 260 миллионов для подписания Лео. Аргентинцу будет предложен четырехлетний контракт, с зарплатой в 65 миллионов евро в год (50 миллионов чистыми).

Сделка между Месси и "Барселоной" истекает уже в следующем году и пока что стороны не могут её продлить. "Интер" готов дождаться лета 2021-го и, солидным контрактом, переманить аргентинца.

Отметим, что зимой этого года, после конфликта между Лео и Эриком Абидалем, газеты сватали Месси в "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер (Милан)
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Источник:
Marca
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Комментарии (25)
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alex.belogubko (одесса)
30.07.2020 в 21:03
я уговариваю Месси перейтив Интер --ему 60млн мне 5млн--идёт
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:54
семьон, ты за зеленскава голосовал?
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
30.07.2020 в 20:43
Ради футболок разве то..
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.07.2020 в 20:00
Меська что, больной что ли, чтоб из насиженного гнезда свалить туда, где никто не позволит выё..ваться как в теплице и по ножкам могут стукнуть? Не-а. Ему доктор запретил менять климат.
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+1
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:23
мутант редакционный
Ответить
+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.07.2020 в 20:30
Блохастый, тебя уже разбанили и выпустили из кошачьего приюта?
+1
-2
филанкрот (donetsk)
30.07.2020 в 20:24
"Бріоліна"в Ювентус із Реала продали
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+3
-2
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Инспектор ( )
30.07.2020 в 19:45
Такие новости провоцируют Месси назначать такую же зарплату в Барселоне. А там чтобы чистыми 50 миллионов, зарплата должна быть 100 миллионов. Барса с такими запросами гнома в трубу вылетит
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+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2020 в 20:07
Спасибо за юмор... Только ты что-то перепутал, инспектор жюв... Как раз по этой схеме Барса и выгнала из Реала португальскую посредственность... Все дело в том, что Барса всегда обновляла Месси, давала ему лучший контракт, сразу же после того, как Перес шёл на мольбы кр7 повысить ему зарплату до уровня Месси. Португалец всегда был в отстающих и это его бесило.. Это "соревнование" зарплат лучшего футболиста мира - Лео Месси и кр7 было похоже на гонку вооружений США и ссср перед распадом империи зла. В итоге, выдохшийся Перес дал слово португальцу, что даст ему контракт равный Месси, если тот выиграет ЛЧ 2018. Лига была выиграна, но Перес роника обманул... Не мог он потянуть мега зряплату португальца...Много денег ушло на арбитров и УЕФА в целом...И в итоге, получился замкнутый круг... Португалец требовал у Переса выполнения обещания, а Перес понимал, что ЛЧ была выиграна, прежде всего, благодаря ему... Ведь нужно было щедро оплачивать голы Реала из офсайдов, с левых пенальти, а также платить за то, что игроки Реала руками отбивали мячи, летящие в их ворота... В итоге, роник психанул и ушёл....И кстати, тогда, в споре с Пересом, он обронил, что, мол, фиг вы без меня возьмете чемпионский титул... Но Перес в этом сезоне подсуетился с рубиалесом и арбитрами и доказал ронику, что это не так... Такая вот история... Не благодари....
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.07.2020 в 20:09
Шизик, по ходу ты ещё и нюхаешь...
+1
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2020 в 20:10
Шизик, а шо, у тебя закончилось, нэма шо нюхать? Это не ко мне.. Спрашивай у своих оленей.
+2
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.07.2020 в 19:43
Якщо це правда, то нехай би переходив!!! Практично всі у виграші будуть при такому трансвері: Барсі потрібні кардинальні зміни, щось вони забуксували і не розвиваються, може Хаві погодиться очолити команду. В Серії А конкуренція би збільшилась, цікавіше було б, бо 9 раз підряд чемпіонство Ювентуса вже набридло всім. Відновилась би конкуренція останнього 10-ти ліття з Роналду, все таки в одному чемпіонаті вона більша, ніж в різних. Самому Мессі теж може цікавіше буде попробувати себе в іншому клубі, бо тянути Барсу на горбі очевидно набридло. Гроші для нього не головний фактор при переході. Побачимо....
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+3
0
Algrab (Костопiль)
30.07.2020 в 19:38
А як же ж Барселона? Оленя розірве...
Ответить
+3
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:23
мутант редакционный
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0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
30.07.2020 в 19:29
Надеюсь перейдет. Президент Барселоны ведёт клуб в пропасть , а это ускорило бы его отставку
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+1
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
30.07.2020 в 19:21
Хахахаха. Вот это пи@@@ны, прошу простить мне мой французский. Повеселили новостью. Итальянцы за каждый евро горло надрывают, а тут сразу столько Ну ну. )
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+4
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2020 в 19:11
Ещё один штрих к тому, кто лучший в мире.... Года три назад МС давали Месси столько же... С тех пор цена не упала и она реально подтверждена.... Могу себе только представить истерику португальского пенсионера....
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+2
-7
adidas77 (Cумы)
30.07.2020 в 19:32
Кем подтверждена?Разве что твоим психиатром !
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
30.07.2020 в 19:40
+3
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.07.2020 в 19:51
Насколько я понял, ты больной на голову и ты регулярно пользуешься услугами психиатра. Но тебе дурачок, это не помогает. Потому что ты, дурачок, не читаешь основную новость и, соответственно, не видишь причинно-следственных связей... Поэтому, больное существо пума 66, я тебе объясню... Если Интер предлагает лично Месси ту же сумму, что и три года назад предлагал МС, и никто из этих двух клубов не предлагал ничего подобного португальскому пенсионеру, то это является подтверждением того, что Месси лучший... Или как? Может ты считаешь, что в этих клубах мазохисты? Ну, типа, Меси не лучший, лучший кр7, но мы все равно за Месси отвалим космическую сумму... Лечись, олень!
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2020 в 20:05
Года три назад МС давали Месси столько же. (с) а инфляция? поэтому это уже чуток меньше, потому что и возраст не тот)))
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2020 в 19:03
уйдёт, если барса не предложит столько же
Ответить
+1
-5
Vantala (Kharkiv)
30.07.2020 в 20:10
В Испании налоги и он будет получать половину от этой суммы, А в Италии там какие-то преференции сейчас и он будет это все практически получать чистыми. Потому и Роналду переманили. На самом деле такой переход был бы полезеи и интеру и барсе. Барса пока там играет звезда такой величины не вылезет из ямы.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2020 в 21:05
что, прям такая разница в налогообложении?
0
0
редхуликэт (Шепетовка)
30.07.2020 в 18:43
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+5
0


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