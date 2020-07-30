СМИ: Интер готов платить Месси 65 миллионов евро в год

Мировые СМИ продолжают сватать Лионеля Месси в миланский "Интер". Появилась даже конкретная сумма, которую может получать действующий обладатель Золотого Мяча.

Как сообщает Marca, которая ссылается на La Gazzetta dello Sport, итальянцы готовят 260 миллионов для подписания Лео. Аргентинцу будет предложен четырехлетний контракт, с зарплатой в 65 миллионов евро в год (50 миллионов чистыми).

Сделка между Месси и "Барселоной" истекает уже в следующем году и пока что стороны не могут её продлить. "Интер" готов дождаться лета 2021-го и, солидным контрактом, переманить аргентинца.

Отметим, что зимой этого года, после конфликта между Лео и Эриком Абидалем, газеты сватали Месси в "Манчестер Сити".