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Дибала: Ювентус уже думает о десятом Скудетто подряд
Может хватит?
Один из лидеров "Ювентуса" Пауло Дибала поделился своими эмоциями после чемпионства, а также сказал о готовности команды к Лиге Чемпионов.
"Возможно, иногда трудно поддерживать мотивацию, но каждая победа все равно особенная. Я люблю побеждать, мои товарищи любят побеждать и это главное. Мы гордимся чемпионством и уже думаем о десятом Скудетто подряд.
Скоро Лига Чемпионов. Наш первый матч с "Лионом" прошел пять месяцев назад и с того времени много изменилось. Немного странно будет играть без зрителей, но наша задача выиграть в Турине", - цитирует аргентинца The Guardian.
"Зебры" сыграют против "Лиона" седьмого августа. Пауло, вероятно,