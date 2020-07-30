Дибала: Ювентус уже думает о десятом Скудетто подряд

Один из лидеров "Ювентуса" Пауло Дибала поделился своими эмоциями после чемпионства, а также сказал о готовности команды к Лиге Чемпионов.

"Возможно, иногда трудно поддерживать мотивацию, но каждая победа все равно особенная. Я люблю побеждать, мои товарищи любят побеждать и это главное. Мы гордимся чемпионством и уже думаем о десятом Скудетто подряд.

Скоро Лига Чемпионов. Наш первый матч с "Лионом" прошел пять месяцев назад и с того времени много изменилось. Немного странно будет играть без зрителей, но наша задача выиграть в Турине", - цитирует аргентинца The Guardian.