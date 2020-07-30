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Дибала: Ювентус уже думает о десятом Скудетто подряд

Италия
(1 голосов)

Может хватит?

Дибала: Ювентус уже думает о десятом Скудетто подряд
UA-Футбол
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Один из лидеров "Ювентуса" Пауло Дибала поделился своими эмоциями после чемпионства, а также сказал о готовности команды к Лиге Чемпионов.

"Возможно, иногда трудно поддерживать мотивацию, но каждая победа все равно особенная. Я люблю побеждать, мои товарищи любят побеждать и это главное. Мы гордимся чемпионством и уже думаем о десятом Скудетто подряд.

Скоро Лига Чемпионов. Наш первый матч с "Лионом" прошел пять месяцев назад и с того времени много изменилось. Немного странно будет играть без зрителей, но наша задача выиграть в Турине", - цитирует аргентинца The Guardian.

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"Зебры" сыграют против "Лиона" седьмого августа. Пауло, вероятно, не будет.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:53
ювентус - такое же г@вно, как и среал, только итальянское.
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0
-3
Dr. House (Подолье)
30.07.2020 в 20:58
Уважаемый, гавно у Вас со всех дырок льётся. Срочно обратитесь к хирургу. У Вас похоже каловый перитонит.
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.07.2020 в 21:26
Ніколи не був фанатом Ювентуса, але тим більш не був фанатом Барси, лайно від цього путалонського глора просто фонтанує на кожній статті
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