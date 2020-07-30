AS: Ювентус практически согласовал трансфер мексиканского форварда за 80 миллионов

Рауль Хименес в шаге от переезда в Италию. Как передает AS, "Ювентус" практически договорился о его переходе.

Сумма вероятного трансфера может составить 80 миллионов евро. До этого, "Вулверхэмптон" требовал сто за своего лидера, но туринская сторона смогла поубавить их аппетит.

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В случае перехода, Хименес станет самым дорогим мексиканцем в истории. Отметим, что за последний сезон он забил 26 голов в 53-х матчах.