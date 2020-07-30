Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
AS: Ювентус практически согласовал трансфер мексиканского форварда за 80 миллионов
После отличного сезона в Англии
Рауль Хименес в шаге от переезда в Италию. Как передает AS, "Ювентус" практически договорился о его переходе.
Сумма вероятного трансфера может составить 80 миллионов евро. До этого, "Вулверхэмптон" требовал сто за своего лидера, но туринская сторона смогла поубавить их аппетит.
В случае перехода, Хименес станет самым дорогим мексиканцем в истории. Отметим, что за последний сезон он забил 26 голов в 53-х матчах.
"Ювентус" верит, что Рауль сможет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...