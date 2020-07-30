Италия
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Златан остается: Ибрагимович решил продлить контракт с Миланом
Шведу скоро 39
В ближайшие дни Златан Ибрагимович продлит контракт с "Миланом". Об этом передает La Gazzetta dello Sport.
Шведский футболист долгое не решался подписать новую сделку, но все же решил сделать этот шаг. В ближайшие дни стороны сядут за стол переговоров.
Златан вернулся в Италию в январе этого года. С того время он забил девять голово и отдал пять голевых в 17-ти матчах. Параллельно с этим "Милан" не проигрывает уже девять матчей и занимает шестую строчку.
Ранее Ибрагимович поставил
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