Граф и тактик: сегодня Антонио Конте исполняется 51 год

Антонио Конте родился 31 июля 1969 года в итальянском Лечче. Начинал свою футбольную карьеру в одноименном клубе из родного города, затем оказался в туринском "Ювентусе".

В составе "бьянконери" Конте выступал в течение двенадцати лет, был капитаном команды. Среди его достижений: трофеи Лиги чемпионов и Серии А (5 комплектов золотых медалей).

В 2006 году Антонио начал тренерскую карьеру, приведя сначала "Бари" (2008/09), а затем и "Сиену" (2010/11) к выходу в Серию А из Серии В. В 2011 году возглавил "Ювентус", где адаптировал тактику 3-5-2 и трижды выиграл чемпионат Италии. После "Старой синьоры" тренировал сборную своей страны. Также работал в "Челси", где выиграл АПЛ в первом же сезоне. Сейчас Конте тренирует миланский "Интер".

Happy Birthday, Antonio Conte! ????



The streets will never forget his reign at Chelsea ???? pic.twitter.com/quGbxmiZQA