  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Граф и тактик: сегодня Антонио Конте исполняется 51 год
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Граф и тактик: сегодня Антонио Конте исполняется 51 год

Италия
(1 голосов)

Итальянская гордость

Граф и тактик: сегодня Антонио Конте исполняется 51 год
Новина українською

Антонио Конте родился 31 июля 1969 года в итальянском Лечче. Начинал свою футбольную карьеру в одноименном клубе из родного города, затем оказался в туринском "Ювентусе".

В составе "бьянконери" Конте выступал в течение двенадцати лет, был капитаном команды. Среди его достижений: трофеи Лиги чемпионов и Серии А (5 комплектов золотых медалей).

Читайте такжеКонте: Легче перенести собор Дуомо, чем приобрести Месси в Интер

В 2006 году Антонио начал тренерскую карьеру, приведя сначала "Бари" (2008/09), а затем и "Сиену" (2010/11) к выходу в Серию А из Серии В. В 2011 году возглавил "Ювентус", где адаптировал тактику 3-5-2 и трижды выиграл чемпионат Италии. После "Старой синьоры" тренировал сборную своей страны. Также работал в "Челси", где выиграл АПЛ в первом же сезоне. Сейчас Конте тренирует миланский "Интер".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...