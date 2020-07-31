Виктор Осимхен - игрок Наполи

"Наполи" на своём официальном сайте объявил о приобретении у "Лилля" нападающего Виктора Осимхена. Сумма трансфера составила € 50 млн.

Осимхен выступал за "Лилль" с августа 2019 года. Французский клуб купил нигерийца у бельгийского "Шарлеруа" за € 14 млн.

В минувшем сезоне Виктор принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 21-летний футболист записал в свой актив 18 голов и 6 результативных передач.

"Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 37 встречах команда из Неаполя набрала 59 очков.

В матче заключительного, 38-го тура подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют с римским "Лацио".