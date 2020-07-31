Аталанта - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Серии А

Долгое время в чемпионате Италии "Лацио" занимал второе место. Однако ужасная игра после карантина отбросила их на четвертую строчку, в то время как главными претендентами на серебро стали "Аталанта" и "Интер".

Уже завтра, первого августа, в матче 38-го тура, они проведут очный поединок в Бергамо. Отметим, что ничья может в теории сделать вторыми "Лацио", который поедет в гости к "Наполи". Жаль, что такой интриги не было в борьбе за Скудетто.

Украинские болельщики будут внимательно следить за игрой Руслана Малиновского, который после карантина набрал отличную форму. Онлайн-траснляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало - в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол .

Помимо этого, в 21:00, на Youtube-канале UA-Футбол, начнется студия, которая будет посвященна данной игре. Ведущий Александр Рыженко пообщается с известным футбольным комментатором Роберто Моралесом и экспертом итальянского футбола Леоном Вургафтом.