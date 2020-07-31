  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Серии А

Италия
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Аталанта - Интер, 31 июля 2020

Аталанта - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Серии А
UA-Футбол
Новина українською

Долгое время в чемпионате Италии "Лацио" занимал второе место. Однако ужасная игра после карантина отбросила их на четвертую строчку, в то время как главными претендентами на серебро стали "Аталанта" и "Интер".

Читайте такжеГасперини: Аталанта думает о ПСЖ, но сначала мы хотим занять второе место в Серии А

Уже завтра, первого августа, в матче 38-го тура, они проведут очный поединок в Бергамо. Отметим, что ничья может в теории сделать вторыми "Лацио", который поедет в гости к "Наполи". Жаль, что такой интриги не было в борьбе за Скудетто.

Украинские болельщики будут внимательно следить за игрой Руслана Малиновского, который после карантина набрал отличную форму. Онлайн-траснляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало - в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол.

Помимо этого, в 21:00, на Youtube-канале UA-Футбол, начнется студия, которая будет посвященна данной игре. Ведущий Александр Рыженко пообщается с известным футбольным комментатором Роберто Моралесом и экспертом итальянского футбола Леоном Вургафтом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...