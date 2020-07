Не Роналду: Форвард Ювентуса стал футболистом месяца в Серии А

Серии А подвела итоги июля, вручив форварду "Ювентуса" награду лучшего игрока месяца.

Приз получил Пауло Дибала. Отметим, что у него не очень яркая статистика - за шесть игр он забил один гол и отдал две голевые. Роналду и Ибрагимович забивали гораздо чаще.

Crystal clear talent and strong leadership.

Plays that were decisive for Juventus in winning the championship.@PauDybala_JR#SerieATIM - July 2020 MVP ????https://t.co/0Ype3B6AN7#WeAreCalcio pic.twitter.com/UMTlsW4Yxo