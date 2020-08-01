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Пирло отказался от предложений в АПЛ и Серии А

Италия
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Андреа решил начать свой тренерский путь с молодежки "Юве"

Пирло отказался от предложений в АПЛ и Серии А
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Легенда итальянского футбола Андреа Пирло рассказал, что отклонил предложения из Премьер-Лиги, чтобы стать тренером молодежной команды "Ювентуса".

"Я поработал с различными тренерами, и каждый меня многому научил: Анчелотти, Липпи, Конте, Аллегри. Но, думаю, каждый должен идти своим путем.

Моя команда должна играть хорошо, должна всегда играть на победу. Я ненавидел многие вещи, будучи футболистом, и я не хочу видеть их как тренер.

Гвардиола или Зидан? Каждый хотел бы повторить их путь, но ты должен этого заслуживать.

У меня также были предложения от команд Серии А и Премьер-Лиги, но я решил, что будет правильно начать свой путь на тренерском поприще здесь", — цитирует Пирло Goal.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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