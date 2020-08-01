Супряга заинтересовал клуб Серии А

Форвард "Динамо" Владислав Супряга привлёк внимание "Болоньи".

По информации Bologna Sport News, итальянский клуб рассматривает украинца в качестве подмены для 38-летнего Родриго Паласио.

В клубе считают, что опытный аргентинец мог бы стать наставником Супряги и помог бы развитию своего потенциального преемника на следующий сезон.

При этом источник отмечает, что клуб уже давно следит за Владиславом.

В минувшем сезоне УПЛ Супряга забил 14 голов в 25 матчах.