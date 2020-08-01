Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супряга заинтересовал клуб Серии А
Украинцем интересуются в Италии
Форвард "Динамо" Владислав Супряга привлёк внимание "Болоньи".
По информации Bologna Sport News, итальянский клуб рассматривает украинца в качестве подмены для 38-летнего Родриго Паласио.
В клубе считают, что опытный аргентинец мог бы стать наставником Супряги и помог бы развитию своего потенциального преемника на следующий сезон.
При этом источник отмечает, что клуб уже давно следит за Владиславом.
В минувшем сезоне УПЛ Супряга забил 14 голов в 25 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...