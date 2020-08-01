Италия
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Лидер Аталанты пропустит матч против ПСЖ из-за личных проблем
Йосип Иличич улетел на родину
Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич улетел в Словению из-за личных проблем, сообщает Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, Иличич покинул расположение команды по личным причинам, предварительно получив на это разрешение у руководства клуба.
Лидер "бергамасков" пропустит игру против "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги Чемпионов против "ПСЖ", которая состоится 12 августа.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что Иличич испытывает серьезные психологические проблемы из-за всемирной пандемии коронавируса.
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
01.08.2020 в 12:33
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adidas77 (Cумы)
01.08.2020 в 11:59
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