  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лидер Аталанты пропустит матч против ПСЖ из-за личных проблем
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Аталанты пропустит матч против ПСЖ из-за личных проблем

Италия
(1 голосов)

Йосип Иличич улетел на родину

Лидер Аталанты пропустит матч против ПСЖ из-за личных проблем
Новина українською

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич улетел в Словению из-за личных проблем, сообщает Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Иличич покинул расположение команды по личным причинам, предварительно получив на это разрешение у руководства клуба.

Лидер "бергамасков" пропустит игру против "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги Чемпионов против "ПСЖ", которая состоится 12 августа.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что Иличич испытывает серьезные психологические проблемы из-за всемирной пандемии коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
филанкрот (donetsk)
01.08.2020 в 12:33
Pycлан.не підведи,рознеси ПСЖ
Ответить
+1
0
adidas77 (Cумы)
01.08.2020 в 11:59
Дай бог всё будет в порядке со здоровьем, тогда Малина в старте будет играть 100%
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...