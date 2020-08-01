Лидер Аталанты пропустит матч против ПСЖ из-за личных проблем

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич улетел в Словению из-за личных проблем, сообщает Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Иличич покинул расположение команды по личным причинам, предварительно получив на это разрешение у руководства клуба.

Лидер "бергамасков" пропустит игру против "ПСЖ" в 1/4 финала Лиги Чемпионов против "ПСЖ", которая состоится 12 августа.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что Иличич испытывает серьезные психологические проблемы из-за всемирной пандемии коронавируса.